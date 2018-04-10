Büyük Hüsran!
Dev bütçeli film hüsrana uğradı
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Kerem Bursin ve Burak Özçivit'in başrolünü paylaştığı Can Feda filmi ilk 3 günde 110 bin 685 kişi tarafından izlenerek gişede hayal kırıklığı yaşattı.
Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in başrolü paylaştığı 'Can Feda' filmi gişede hayal kırıklığı yaşadı. Film ilk 3 günde 110 bin 685 kişi tarafından izlendi.
İSTEDİĞİ AÇILIŞI YAPAMADI
Son olarak Murat Boz'la birlikte kamera karşısına geçtiği Kardeşim Benim 2 filminde büyük bir hüsran yaşayan Özçivit, geçen hafta vizyona giren Can Feda ile de istediği açılışı yapamadı.
110 BİN KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ
BoxOffice verilerine göre; Kerem Bursin ve Burak Özçivit'in başrolü paylaştığı film, ilk hafta sonunda 110 bin kişi tarafından izlenip listede üçüncü sırada yer aldı.
AİLECEK ŞAŞKINIZ BİRİNCİ SIRADA
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in 6 hafta önce gösterime giren Ailecek Şaşkınız filmi ise 150 bin kişi tarafından izlendi ve geçtiğimiz hafta sonunu lider kapattı.
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