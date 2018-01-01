BÜYÜK İKRAMİYE KKTC’YE ÇIKTI
Yılbaşı çekilişinin KKTC’deki şanslısı 15 milyon 250 bin TL kazandı.
TC MİLLİ PİYANGO’da 61 milyon TL’lik BÜYÜK İKRAMİYE çeyrek bilete isabet etti.
Dört şanslı isimden biri KKTC’de!
9794035 numaralı çeyrek bilet sahipleri BÜYÜK İKRAMİYE kazandı.
KKTC - İstanbul - Samsun ve Antalya’da satılan biletler ikramiyeyi kazandı.
Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekilişi yapıldı. Yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon lira 9794035 numaralı çeyrek biletlere isabet etti.
Biletler, KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı.
Yılbaşı ve 31 Aralık 2017 yılbaşı piyango çekilişinde amorti ikramiyesi isabet eden numaralar 4 ve 6 oldu.
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin İstanbul, İstanbul, İstanbul ve Antalya'dan olduğu açıklandı.
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
8757022
1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, Gaziantep, Ankara çıktı.
2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
9201621
2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.
5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
2551923
5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul'a çıktı.
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.
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KKTC DEVLET PİYANGOSU çekiliş sonuçları
Büyük ikramiye 119105 numaralı bilete isabet etti!
KKTC Devlet Piyangosu 1 milyon TL büyük ikramiyesi 119105 numaralı bilete isabet etti.
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