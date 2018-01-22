BÜYÜK KRİZ!

Afrika Gazetesi’nin Türkiye’yi işgalci gösteren manşeti ve CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Türkiye iktidarını “kanla besleniyor” diye suçlaması hükümet kurma çalışmalarına yansıdı

Afrika Gazetesi’nin Türkiye’nin Afrin’e girerek bölgeyi YPG unsurlarını temizlemesi ile ilgili Zeytin Dalı Operasyonu’nu “Kıbrıs‘tan sonra ikinci işgal girişim” olarak nitelemesi tepkilere neden oldu. CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın da harekatı eleştirmek için “Kanla beslenen iktidarlar barış yapmayı beceremez. Savaşa Hayır” demesi hükümet kurma çalışmalarını sekteye uğrattı.

Özellikle Demokrat Parti kanadında Doğuş Derya’nın söylemleri nedeniyle ciddi bir rahatsızlık duyduğu ve bugün yapılması beklenen görüşmelere katılmamayı kendi içlerinde tartıştığını söyledi.

DP tartışıyor

Demokrat Parti tabanı, partinin dörtlü hükümet görüşmelerinden çekilmesi için baskı yapmaya başladı. Serdar Denktaş da harekatı eleştiren söylemlere tepki gösterdi. Gelişmelerin, dörtlü koalisyon görüşmelerini de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Denktaş ve Özgürgün tepki gösterdi

Başbakan Yardımcısı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, harekatı, “işgal girişimi” olarak görenlere sert tepki gösterdi. Başbakan Hüseyin Özgürgün ise bu söylemlerin Rum tezlerine hizmet ettiğini vurguladı.

Erdoğan Ahlaksızlık dedi

Bursa’da “Demokrasi Kahramanları Türkiye Kadınları” etkinliğinde kürsüye çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni bir işgal söylemi ahlaksızlıktır” dedi. Erdoğan, Başbakan Özgürgün’ü de telefonla aradı, “tedbir” istedi

Elçi protesto etme eğiliminde

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın, bugün yapılacak milletvekilliği yemin töreni sırasında tepki koyacağı öğrenildi. Kanbay, Doğuş Derya’nın yemini sırasında Meclis oturumunu terk edecek.

Özyiğit: Umarım barışa kısa zamanda kavuşuruz

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit Afrin Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Özyiğit barışa kısa zamanda kavuşuruz mesajı verdi. Cemal Özyiğit’in paylaşımı şöyle: Silahların gölgesinde yaşanan her gelişmenin bedelini maalesef en çok masum insanlar ödüyor. Türkiye ve Suriye halklarının huzur ve güvenliği bizler için her şeyden önemli. Umarım bölgemizde barışın hüküm süreceği günlere kısa zamanda kavuşuruz.

Erdoğan’dan Afrika Gazetesine büyük tepki

Erdoğan’dan Afrika Gazetesine büyük tepki. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi’nde, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi’nde, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“KKTC’deki kardeşlerimizin de Afrin konusunda tavır almasını istiyorum” diyen Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’na atfen kara propaganda yapıldığına işaret ederek, “Propagandayı yayanlara karşı oradaki vatandaşlarımızın gerekli cevabı vereceğine inanıyorum” dedi.

Kongre öncesinde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, “Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır’da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır ifadesini kullandı.

Erdoğan’dan Afrika’nın manşetine tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gazetesinin manşetine de tepki göstererek, “Kuzey Kıbrıs’ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra Suriye’de de işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin gereken cevabı orada vermesi lazım.” dedi.

Erhürman: Bölgede barışa ihtiyaç var

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Türkiye’nin Afrin Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Erhürman Türkiye ve Suriye’nin toprak bütünlüklerinin en kısa sürede sağlanması istencini iletti. Erhürman şu ifadeleri kullandı: Bölgede barışa çok ihtiyaç duyulan bu günlerde Afrin harekatının, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede güvenliğin tesis edilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak biçimde tamamlanmasını dilerim. Umudumuz, bölgede yaşanan terörün ve çatışma ortamının daha fazla can kaybına yol açmadan bir an önce son bulması, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygıyı ve bölgede yaşayanların huzur ve güvenliğini sağlayan barışçı bir ortamın tesis edilmesidir.

Ertuğruloğlu, Afrika Gazetesini kınadı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Türkiye’nin Afrin operasyonunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilişkilendirerek işgal harekatı olarak niteleyen” Afrika gazetesini kınadı.

Ertuğruloğlu, operasyonun, Türkiye’nin, varlığına tehdit teşkil eden terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve İŞİD’i bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliği sağlamak ve kontrol altına almak amacıyla başlattığını kaydetti.

Bu kapsamda operasyonun sürdüğünü ifade eden Ertuğruloğlu, “Afrin operasyonunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilişkilendiren ve işgal harekatıolarak niteleyen” habere tepki gösterdi, bunu “Türkiye düşmanlığı ve nankörlük” olarak niteledi.

Ertuğruloğlu, Türkiye’nin güvenliğini ve sınır hattını korumak amacıyla başlattığı operasyonun, ülke basınında bu şekilde yer almasının “Anavatan Yavruvatan ilişkileri bakımından son derece yanlış, tehlikeli ve gerçeklerden yoksun” olduğunu belirterek, gazeteyi “şiddetle” kınadı.

Sadıkoğlu: Bunlarla mı hükümet kuracağız?

7 Ocak erken Seçimlerinde Demokrat Parti’den milletvekili adayı olan Okyay Sadıkoğlu da Doğuş Derya’nın Afrin’deki harekatla ilgili sözlerine tepki gösterenler arasında yerini aldı. Sadıkoğlu, DP’nin 4’lü koalisyonda yer alması noktasında “bunlarla mı hükümet kuracağız” diyerek tepki gösterdi. Demokrat Parti içerisinde bir bölümün bu hareketlerin ardından 4’lü koalisyona karşı soğuk durduğu kaydedildi.

Özersay’dan harekata destek

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği kara ve hava harekatına toprak bütünlüğü çerçevesinde destek verdi. Özersay, kendi topraklarını başkalarının güvenliğine karşı faaliyette bulunan silahlı gruplara kullandırtmaları durumunda devletlerin, toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin arkasına saklanamayacağını ifade etti. Özersay, her devletin kendi güvenliğini sağlamak için tedbirler aldığını, belirli şartlarda sınır ötesi harekatlar da yapabileceğini belirterek “özellikle komşularınız ya kendi topraklarını kontrol edemedikleri için ya da bilerek sizin toprak bütünlüğünüze ve siyasi bağımsızlığına karşı bazı silahlı gruplarca kendi topraklarının kullanılmasına müsaade ettikleri için sınır ötesi harekatlar yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Suriye’de bir nevi iç savaş yaşandıktan sonra hükümetin kontrolü altında olmayan Suriye topraklarında Türkiye’nin güvenliğini, toprak bütünlüğünü tehdit eden ve aslıda bölgede yeni bir devlet yapılanmasına neden olup Suriye’nin de toprak bütünlüğünü tehlikeye sokan yapılar ortaya çıktı. Türkiye’nin Afrin harekatını bu bağlamda değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Harekatın tüm terör örgütlerini etkisiz hale getirecek şekilde, Türkiye ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamaya dönük sonuçlar elde edilerek başarıyla tamamlanmasını diliyorum.

Türkiye, bölge ülkelerine de uluslararası aktörlere de, kendi güvenliği ve toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda gereğini yapmaktan çekinmeyeceğinin de mesajını veriyor. Geleceğe dönük olarak caydırıcılık bağlamında da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım tez zamanda sonuç alınır ve bölgede sulh sağlanır.

Özgürgün: İşgalci diyenler ELAM’a hizmet eder

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Afrika Gazetesi’nin manşeti ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Mileltvekili Doğuş Derya’nın söylemlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özgürgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “1974’ten beri Kıbrıs’ta Türkler öldürülmemişse bunun tek sebebi “barış”ı getiren ve koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Ordumuza işgalci diyen sadece ırkçı ELAM, kilise ve Enosis isteyenlere hizmet eder ve her nerede olursa bizim şiddetli tepkimizle karşılaşır.”

Serdar Denktaş’tan tepki

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada hem Doğuş Derya’ya hem de Afrika Gazetesi’ne tepki gösterdi. Denktaş’ın tepkisi şöyle: “Amerika’nın, Rusya’nın, İngiliz’in Alman’ın Suriye’ye sınırı bile yokken Ortadoğu’da cirit atmasına laf etmeyenlerin “Barışseverliği” nedense her seferinde sadece Türk Askerine karşı ortaya çıkıyor. 1974 yılında ayni Türk Ordusu, toplumsal varlığımıza yönelik Rum Saldırısına karşı “Barışsever” olup müdahale etmese bugün belki de kendi soyadımızı kendi dilimizde yazamayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı Güney Doğu’da oynanan oyunu herkes bilmektedir. Amerikan diplomatlarıyla birlikte selfie atma yarışına girenler, Türkiye’nin kendi toprak bütünlüğü ve güvenliği için yaptığı müdahaleye de saygı göstersinler lütfen. Allah Türk Askerinin yar ve yardımcısı olsun…”

Öztürk: Utanç duyuyorum

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de dün CTP milletvekili Doğuş Derya’nın sosyal medyadan yazdığı yazıya tepki gösterdi.

Öztürk, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada “Bazı haddini bilmezler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı’ operasyonu için ”kanla beslenen iktidar barış yapamaz” diye bir yorum yapmıştır. Kendilerine sormak isterim ki, terörist guruplar sivil halkı kalkan yaparken, Arap, Kürt, Türkmen halklarına zulüm yapılırken neredeydiler. Şimdi böyle bir yorum yapma cesaretini nereden buldular. Bu zihniyete sahip kişilerin KKTC Meclisinde yer almasından dolayı büyük üzüntü duyuyorum.” İfadelerini kullandı.

YDP: “Afrika Gazetesi’nden özür bekliyoruz”

Yeniden Doğuş Gazetesi dün yaptığı yazılı açıklama ile Afrika Gazetesi’nin manşetini kınadı, gazeteden bir özür beklediklerini ifade etti.

YDP açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Afrika gazetesinin dünkü sayısında Türkiyenin sınır güvenliğini korumak için yaptığı Zeytindalı Harekatını bir işgal harekatı olarak lanse etmesi, en hafif tabiri ile Anavatan Türkiyeye hakarettir. İşin en acı ve yürekleri yaralayan yanı,

Afrika gazetesinin Kıbrıs harekatını da bir işgal harekatı olarak yorumlamasıdır. Oysa Afrika gazetesinin ihanet ölçüsünde özgürce yayın yapmasına ortam hazırlayan anayasamizin başlangıç bölümü, 20 Temmuzun nasıl bir harekat olduğunu açıkça belirtmektedir.

Ülkemiz elbette demokratik bir ülkedir ve fikir özgürlüğü önemlidir. Ama Anavatan Türkiye’ye, Türkiye yetkililerine ve Türk Ordusuna hakaret, fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

Afrika gazetesine hatırlatmak isteriz ki; Barış Harekatı olmasaydı, Ada’da bir tek Türk kalmayacak ve bugün Afrika gazetesini yayınlayanlar Rumca bir isimle bu gazeteyi yayımlayacaklardı.

Turkiyeyi işgalcilikle suçlayan Afrika gazetesini şiddetle kınıyor ve gazeteyi bu rezil yayın dolayısı ile yüce Türk milletinden özür dilemeye çağırıyoruz.