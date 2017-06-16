Büyük sürpriz! Hazal Kaya ve Burak Deniz...
Büyük sürpriz! Hazal Kaya ve Burak Deniz...
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Shameless uyarlaması dizi için, Hazal Kaya ve Burak Deniz ilk kez bir araya geldi.
FOX'un merakla beklenen dizinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz, ilk kez bir araya geldi.
Yeni yayın döneminde FOX’ta yayınlanması planlanan, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği 'Shameless' uyarlaması yeni dizinin başrolleri belli oldu. Hazal Kaya ve Burak Deniz ilk kez biraraya geldi.
Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan dizinin, Eylül ayında FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
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Etiketler : Shameless uyarlaması, dizi, Hazal Kaya, Burak Deniz
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