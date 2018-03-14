Büyük umutlarla başlamıştı ama...

Cumartesi akşamları yayınlanan Gülizar başladığı günden beri reytinglerde başarılı olamayınca kanal daha fazla sabredemedi. Kanal D dizinin fişini çekti.

Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Kanal D'de 20 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Gülizar dizisi de reytinglere yenildi.

10. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Cumartesi günleri hem Survivor hem Yeni Gelin hem de Fazilet Hanım ve Kızları ile mücadele eden Gülizar bu hafta 8.bölümüyle ekrana gelmişti.