BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ ülke geneli ve özellikle de Girne bölgesinde son yağışlar nedeniyle ölümler meydana gelmesini ve önemli zararlar oluşmasını büyük bir üzüntü ile karşıladıklarını” belirtti.

Tatar, hükümeti sorumluluğunu yerine getirerek tüm önlemleri almaya davet etti.

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Yoğun yağışlar nedeniyle özellikle Girne’de ortaya çıkan durum ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin haberler bizleri derinden üzmüştür.

Ciklos bölgesinde ve diğer bazı noktalarda yolda meydana Halkımıza geçmiş olsun der, yaşananların son olmasını diler, ölenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

kişinin yaşamını yitirmesi ülkemiz için büyük olaylardır ve geçiştirilemez.

Hükümet acilen önlemler alırken hep beraber ortaya çıkan hataların giderilmesinin yolunu aramalıyız.

UBP olarak konunun takipçisi olacağız. Bizler, bu gibi üzücü durumların ortaya çıkmaması gereken tedbirlerin alınması yönünde elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

Halkımıza geçmiş olsun der, yaşananların son olmasını diler, ölenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.”