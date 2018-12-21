BÜYÜK VURGUN İDDİASI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; 2012-2014 yılları arasında Başman Endüstri Ltd. isimli iş yerinde çalışan Ümit Derici, çalıştığı dönem tahsil ettiği paraları sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı

Mağusa’da faaliyet gösteren “Başman Endüstri Ltd.” isimli işyerinde 2012-2014 yılları arasında satış sorumlusu olarak çalışan Ümit Derici, konu iş yerinde çalıştığı dönem tahsil ettiği paraları sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı. 2017 yılından beri polis tarafından tespit edilemeyen Ümit Derici, önceki gün tespit edilerek tutuklandı. “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Derici, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Makbuzlardaki imzanın zanlıya ait olduğu uzman raporuyla teyit edildi

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ümit Derici’nin 2012 yılı Ağustos ayı ile 2014 yılı Ekim ayları arasında Başman Endüstri Ltd. isimli iş yerinde Lefkoşa Satış Sorumlusu olarak görev yaptığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlının konu tarihler arasında satış sorumlusu olarak görev yaptığı sırada muhtelif iş yerlerine satışını yaptığı ürünlerin karşılığında tahsil ettiği toplam 327 bin 627 TL parayı çalıştığı iş yerine teslim etmeyerek sirkat ettiğini açıkladı.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ümit Derici’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 7 bin TL nakdi teminat ödemesine,

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imza etmesine ve zanlının haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.