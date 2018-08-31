BÜYÜKBAŞ HAYVAN DÜŞÜK TAZMİNATLARI ÖDENDİ!

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Temmuz ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan 128 üreticiye 201 vaka için toplam 91.200.00 TL. tazminat ödemesinin yapıldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekleri kaydedildi.