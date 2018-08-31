Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. BÜYÜKBAŞ HAYVAN DÜŞÜK TAZMİNATLARI ÖDENDİ!
BÜYÜKBAŞ HAYVAN DÜŞÜK TAZMİNATLARI ÖDENDİ!

BÜYÜKBAŞ HAYVAN DÜŞÜK TAZMİNATLARI ÖDENDİ!

Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

A+A-

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Temmuz ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan 128 üreticiye 201 vaka için toplam 91.200.00 TL. tazminat ödemesinin yapıldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekleri kaydedildi.

 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.