Büyükkonuk Belediyesi çalışanları 3 saatlik uyarı grevi yaptı

Büyükkonuk Belediyesi’nde bir süredir yaşanan mali sorunlar çalışanların uyarı grevine dönüştü. Belediye çalışanları yaklaşık 4 aydır maaş alamadıkları ve bütçenin şeffaf olmadığı gerekçesiyle 3 saatlik uyarı grevi yaptı.

Uyarı grevinde, Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu istifaya davet edildi.

Belediyede örgütlü bulunan Dev-İş sendikası Genel Başkanı Koral Aşam yaptığı açıklamada, bütçenin şeffaf olmadığını, gelir ve gider birbirini karşıladığı halde mali sıkıntılar yaşandığını savunarak çalışanların 13. Maaş dahil yaklaşık 4 aydır maaş alamadıklarını ifade etti.

Aşam, sorunların çözülmemesi durumunda süresiz greve gidecekleri uyarısında da bulunarak, Sayıştay yetkililerin gereken denetimleri belediyede yapmaya devam ettiklerini belirtti.Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit de, Büyükkonuk Belediyesinin sadece mali anlamda değil, yönetsel anlamda da ciddi sıkıntılar yaşadığını ileri sürdü.

Naşit, “çalışanlar adına sorunları çözecek en ufak bir ışık bile görmüyoruz” dedi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise, bütçenin geçmesi halinde sorunların ortadan kalkacağını ve yaklaşık 524 Bin Türk Lirasının belediyeye geleceğini söyleyerek, bu para ile de çalışanların maaşlarının ödenebileceğini dile getirdi.

Sennaroğlu, Olayın siyasete döndürülmeye çalışıldığı iddiasında da bulundu.

Sennaroğlu, 2020 bütçesinin meclis üyelerince görüşüldüğünü, hiçbir maddeye karşı çıkılmadığını ve itiraz edilmediği halde bu bütçenin ret edildiğini ifade etti.

BRT