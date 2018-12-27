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  3. BUZLANMA NEDENİYLE O YOL TRAFİĞE KAPATILDI!
BUZLANMA NEDENİYLE O YOL TRAFİĞE KAPATILDI!

BUZLANMA NEDENİYLE O YOL TRAFİĞE KAPATILDI!

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Acapulco Kavşağı ile Değirmenlik çemberi arasında kalan kısım trafik akışına kapatılmıştır

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Girne -Değirmenlik anayolu, yoldaki buzlanma nedeniyle Acapulco kavşağı ile Değirmenlik çemberi arasında kalan kısım trafik akışına kapatılmıştır.

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