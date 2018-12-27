BUZLANMA NEDENİYLE O YOL TRAFİĞE KAPATILDI!
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Acapulco Kavşağı ile Değirmenlik çemberi arasında kalan kısım trafik akışına kapatılmıştır
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Girne -Değirmenlik anayolu, yoldaki buzlanma nedeniyle Acapulco kavşağı ile Değirmenlik çemberi arasında kalan kısım trafik akışına kapatılmıştır.
Etiketler : Acapulco Kavşağı, Değirmenlik çemberi, trafiğe kapanma, buzlanma
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