Buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Ziyamet – Kaplıca Anayolu 13 – 14 km’leri arasında kuzey sahil yolunda Yudi Dağı Büyükkonuk Karavan Alan Mevkiinde yoğun dolu yağışı nedeniyle yolda buzlanma meydana geldiğinden dolayı yolun Kaplıca kavşağı ile Büyükkonuk arası trafik akışına kapatılmıştır.

Ulaşım, Büyükkonuk- Balalan yolu uzerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.