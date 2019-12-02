Buzları eriten bebek! Hadise barıştı…

Şarkıcı Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile ailelerine yeni katılan bebeğin annesiyle arasında olan buzlarını eritmesini sağladığını gösterdi.

Hadise, kızkardeşleri ve annesi ile bir süredir kavgalı. Geçen yıl Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım sonrasında annesi sert tepki gösterdi ve Hadise bir anda yalnız kaldı. Annesi ile küs olan ünlü sanatçı yaşadığı sıkıntılı süreci, geçen hafta bir yarışmacının ailesini görünce ortaya serdi. Sesini beğendiği genç kız için dönen Hadise, onun kuliste bekleyen annesini ve ağabeyini görünce kendini tutamadı. Bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Hadise ondan bir haber beklediğini söyleyerek şunları anlattı:

“Abim var, şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum”

BEBEK GELDİ ANNESİYLE ARASI DÜZELDİ

Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile ailelerine katılan bebeğin annesiyle arasındaki buzları erittiğini gözler önüne serdi. Güzel şarkıcı annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak küslüğün bittiğini duyurdu. Hadise’nin bu fotoğrafın üzerine nazar boncuğu, bebek ve kalp emojileri koyduğu görüldü.