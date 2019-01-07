Buzları erittiler!
Emina Jahovic Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını paylaştı
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Geçen ay ayrıldıkları iddia edilen Emina Jahovic’le Sadettin Saran, buzları eritti.
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın ayrılığı kısa sürdü. Yaklaşık 20 gün önce yollarını ayırdıkları iddia edilen ikiliden Emina Jahovic, dün Sadettin Saran'la el ele fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
'ŞÜKÜR'
Sadettin Saran'ın ABD'den döner dönmez soluğu aşkının yanında alması ikilinin arasındaki krizin aşıldığını kanıtladı. Emina Jahovic'in 'Şükür' notuyla paylaştığı barışma fotoğrafı da hayranlarını sevindirdi.
İlişkinin başından beri Sadettin Saran'la paylaşım yapmaktan kaçınan Emina Jahovic, barışma sonrası bu kuralını bozdu.
Aşkı, Sadettin Saran'ın evlilik baskısının bitirdiği iddia edilmişti.
Etiketler : Emina Jahovic, Sadettin Saran
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