Buzun Cilde İnanılmaz Faydaları...

Son zamanlarda cilt bakımı adına oldukça farklı yöntemler uygulanmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi ise cilde buz uygulamak. Peki cilde buz uygulamak nedir? Nasıl yapılır? İşte buzun cilde faydaları…

CİLDE BUZ UYGULAMAK NEDİR?

Cildinize buz uygulamanız sandığınızdan çok daha faydalıdır. Çoğu kozmetik ürününün aksine maliyeti oldukça ucuz olan buz sayesinde cildiniz gözle görülür bir şekilde değişir. Günde yarım saatinizi cildinize buz uygulamaya ayırmanız sonucunda cildiniz daha sağlıklı duracaktır.

CİLDE BUZ NASIL UYGULANIR?

Cilt temizliğinizi tamamladıktan sonra buz küplerini yüzünüze dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika boyunca buzları yüzünüze uygulayın ve 2 dakika ara verin. Bu uygulamayı 3 kez tekrarlayın.

CİLDE BUZ UYGULAMANIN FAYDALARI NELERDİR?