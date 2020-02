C vitamini eksikliğine dikkat!

C vitamini vücudun sağlıklı işlev görmesi için çok önemlidir ve düzenli olarak tüketilmesi gereken bir besindir. Yetersiz beslenme, alkolizm, anoreksiya, şiddetli akıl hastalığı, sigara ve diyaliz gibi faktörler C vitamini eksikliğine yol açar. Peki, C vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir? C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

C vitamini askorbik asit olarak da adlandırılır. İnsan vücudu tarafından yapılamaz ve bu nedenle diyetinizin önemli bir bileşenidir. Cilt, kemik, diş ve kıkırdak dahil olmak üzere vücudunuzdaki çeşitli dokuların sağlığı ve onarımı için gereklidir. Diyetinizde kalıcı C vitamini eksikliği, iskorbüt adı verilen bir duruma yol açabilir. Peki, C vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir? C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

C VİTAMİNİ NEDİR?

Vitaminler, sağlığı korumak için vücut tarafından az miktarda ihtiyaç duyulan bir grup maddedir. C vitamini askorbik asit olarak da adlandırılır. İnsan vücudu tarafından yapılamaz ve bu nedenle diyetinizin önemli bir bileşenidir. C vitamini, vücuttaki çeşitli dokuların sağlığı ve onarımı için gerekli olan kolajen adı verilen bir madde yapmak için gereklidir

Cilt, kemik, diş ve kıkırdak dahil olmak üzere vücudunuzdaki çeşitli dokuların sağlığı ve onarımı için gereklidir. C vitamini aynı zamanda bir antioksidandır, bağışıklık fonksiyonunu destekler ve demirin emilimini kolaylaştırır. Diyetinizde kalıcı C vitamini eksikliği, iskorbüt adı verilen bir duruma yol açabilir. İskorbüt belirtileri arasında kolay morarma, kolay kanama, eklem ve kas ağrıları sayılabilir. C vitamini eksikliği C vitamini takviyeleri ve C vitamini açısından zengin bir diyet ile tedavi edilebilir.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Anemi

– Diş etlerinde kanama ve şişme (Gingivit)

– Burun kanaması

– Peteşi (deri lekeleri)

– Ekimoz (cilt altı kanamaya bağlı çürük)

– Purpura (morluklar)

– Eklemlerde şişkinlik ve eklem ağrısı

– Yaraların tam iyileşmemesi veya yavaş iyileşmesi

– Yavaşlayan metabolizma nedeniyle kilo almak

– Cilt kuruluğu

– Hiperkeratoz (deri kalınlaşması),

– Kıl dönmeleri

– Saçlarda kuruluk ve saçların kırılgan, güçsüz hale gelmesi

– Diş minesinin zayıflaması

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

C vitamini eksikliği yaşamamak için gerekli günlük tüketim miktarları vitamine ve kişinin cinsiyeti, yaşı, hamilelik gibi faktörlere göre değişebilmektedir. Gerekli vitaminleri almanın en iyi yolu birçok çeşitte gıdayı içeren dengeli bir beslenmedir. Ayrıca, gerektiğinde C vitamini takviyesi almak eksikliğin giderilmesi konusunda önemlidir.

– Bebekler

0 – 6 ay: 40 miligram (mg/gün)

7 – 12 ay: 50 mg/gün

Çocuklar

1 – 3 yaş: 15 mg/gün

4 – 8 yaş: 25 mg/gün

9 – 13 yaş: 45 mg/gün

– Gençler

14 – 18 yaş arası kızlar: 65 mg/gün

Hamile gençler: 80 mg/gün

Emziren gençler: 115 mg/gün

14 – 18 yaş arası erkekler: 75 mg/gün

– Yetişkinler

19 yaş ve üzeri erkekler: 90 mg/gün

19 yaş ve üzeri kadınlar: 75 mg/gün

Hamile kadınlar: 85 mg/gün

Emziren kadınlar: 120 mg/gün

Sigara içen veya sigara içilen ortamlarda sigara dumanına maruz kalan bireyler (pasif içici) günlük C vitamini alım miktarlarını 35 mg kadar arttırmalıdır. Bu sayede maruz kaldıkları zararı en aza indirebilirler.

C VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

* Siyah frenk üzümü

* Kırmızı biber

* Kivi

* Yeşil dolmalık biber

* Portakal

* Çilek

* Papaya

* Brokoli

* Maydanoz

* Ananas

* Brüksel lahanası

* Karnabahar

* Mango

* Limon

* Greyfurt

* Bezelye

* Domates