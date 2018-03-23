CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!

Biri alkollü diğeri dikkatsiz iki sürücünün kullandığı araçlar kafa kafaya çarpıştı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün gece yarısı biri alkollü diğeri dikkatsiz iki sürücünün sebep olduğu trafik kazası büyük bir şans eseri can kaybı olmadı.

Kaza, 22 yaşındaki Mehmet Tüsün’ün, karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sürüş yapıp, kavşağı dönmesi, 53 yaşındaki Özdil Ayken’in ise hem alkollü hem de dikkatsiz bir şekilde trafikte seyretmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan Özdil Ayken ile yanında yolcu olarak bulunan Dalya Küçük (K-46) ve Sabriye Şaşmazer (K-12) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yapılan soruşturmada Ayken’in 100 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Biri alkollü, diğeri dikkatsizdi



Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde dün gece 02.55 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti: Yönetimindeki HL 199 plakalı araçla seyreden Mehmet Tüsün, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden Atatürk caddesine doğru dönüşe geçti. Tam o esnada Bedrettin Demirel Caddesi boyunca dikkatsiz ve alkollü bir şekilde seyreden Özdil Ayken’in yönetimindeki HF 411 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce yolun sağına doğru savrulan HF 411 plakalı araç, kaldırım üzerinde bulunan belediyeye ait çit ağacına vurdu. Kaza sonucu HF 411 plakalı araç sürücüsü Özdil Ayken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Dalya Küçük ve Sabriye Şaşmazer yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yapılan soruşturmada Ayken’in 100 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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