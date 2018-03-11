CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, dün gece meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişi yaralandı. The European Otel önünde meydana gelen trafik kazasında araçlar büyük hasara uğrarken, yaralanan üç kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın, Murat Bozok isimli sürücünün karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dikkatsizce dönüş yapmasının neden olduğu belirtildi.

Dikkatsizce dönüşe geçti

Polisten alınan bilgiye göre kaza, dün saat 00.00 raddelerinde Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat Bozok yönetimindeki TPD 273 plakalı aracı ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyir halindeyken, gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dikkatsizce dönüşe geçti. Bu sırada Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Hayri Güner (E-63) yönetimindeki LM 003 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Yaralılardan ikisi taburcu edildi

Kaza sonucu hafif yaralanan TPD 273 plakalı araç sürücüsü Murat Bozok, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. LM 003 plakalı araç sürücüsü Hayri Güner ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kunna ise ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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