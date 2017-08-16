ÇADIR KURMAYA GELİP VİLLAYA YERLEŞTİLER!

Turist vizesiyle ülkeye gelen Muhammet Atabaş ve Cuma Kaya, Girne’de boş olduğunu fark ettikleri ilk evin kapısını kırarak yerleşti.

Devrim DEMİR

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye 3 Ağustos tarihinde turist olarak giriş yapan ve kalacak yerleri olmadığı için Girne’de dolaştıktan sonra boş buldukları bir evin kapısını kırarak 9 gün sefa süren Muhammet Atabaş ve Cuma Kaya ev sahibinin kendilerini fark etmesi üzerine tutuklandı.

Önceki gün evine bakmak için giden Ş.D., evinde yabancı iki kişiyi görmesi üzerine polise haber verdi.

Ev sahibini fark eden zanlılar koşarak evden kaçarken, polis tarafından aynı gün Çatalköy’de tespit ederek gözaltına aldı.

Zanlılardan yapılan sorgulamada, ülkeye çadır kurmak için geldiklerini, ceplerindeki parayı ise kaybettikleri yönünde beyanda bulundu.

Aleyhlerinde başlatılan soruşturma tamamlanan Atabaş ve Kaya dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazan Aksun, zanlıların yargılanıncaya kadar davalarını 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine karar verdi.

Boş buldukları ilk eve yerleştiler

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların 3 Ağustos tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptıklarını ve 4 Ağustos’ta saat 21.00 raddelerinde kimsenin yaşamadığı Ş.D.’ye ait evin kapısını kırarak eve yerleştiklerini söyledi.

Şengil, zanlıların 4-12 Ağustos tarihleri arasında evde gizlice yaşamaya devam ettikleri esnada önceki gün ev sahibinin eve bakmaya geldiği esnada fark edildiklerini ve ev sahibini görünce koşarak evden kaçtıklarını kaydetti.

Çadır kurmak için geldiklerini beyan ettiler

Şengil, zanlıların 9 gün yaşadıkları evden kaçtıklarını ve aynı gün akşam saatlerinde Çatalköy’de tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Yapılan sorgulamada ülkeye çadır kurmak için geldikleri yönünde beyanda bulunduklarını kaydeden Şengil, zanlıların paralarını da kaybettikleri yönünde ifade verdiklerini söyledi.

Ülkede hiçbir bağları bulunmayan zanlıların, serbest kalmaları durumunda yargılanmadan kaçma ihtimalleri olduğuna dikkati çeken polis çavuşu, her iki zanlının da yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

“Kamp yapmak için geldik”

Polisin talebinin ardından mahkemede söz hakkı alan zanlı Muhammet Atabaş, KKTC’ye kamp yapmak için geldiklerini, paralarını da kaybettiklerini iddia ederek, “Başımızı sokacak bir yere girmek zorundaydık, biz hiçbir şey çalmadık sadece oraya sığındık” sözlerini kullandı.

Havadis