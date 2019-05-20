CAFE SUMİ'DE YANGIN!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Kermiya’da faaliyet gösteren Cafe Sumi isimli restoranın ikinci katında faal durumdaki sanayi tipi bulaşık makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda bulaşık makinesi yanarak kullanılamaz hale gelmiş, çıkan dumandan dolayı bina zarar görmüştür. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.