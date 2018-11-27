Çağatay Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması

Çağatay Ulusoy, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmalarının ardından kısa bir açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, adının aşk dedikodularına karıştığı Şeyma Subaşı ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'anlamsız iftiralar' dedi. İşte o satırlar:

"Hem Acun Abi hem de Şeyma arkadaşlarımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin, yakışıksız, asılsız ve anlamsız iftiraların son bulmasını dilerim."