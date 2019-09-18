Çağatay Ulusoy’u duyunca kaçtı!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu bir tekstil firmasının ev sahipliğinde parti düzenledi. Hangarist adlı mekanda düzenlenen özel partiye; Feridun Düzağaç, Alperen Duymaz, Duygu Sarışın ve Engin Hepileri başta olmak üzere birçok ünlü katıldı.