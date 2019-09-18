Çağatay Ulusoy’u duyunca kaçtı!
Çağatay Ulusoy’u duyunca kaçtı!
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu bir tekstil firmasının ev sahipliğinde parti düzenledi. Hangarist adlı mekanda düzenlenen özel partiye; Feridun Düzağaç, Alperen Duymaz, Duygu Sarışın ve Engin Hepileri başta olmak üzere birçok ünlü katıldı.
Çağatay Ulusoy ile bir dargın bir barışık olan Duygu Sarışın, yine gizemini korudu. Geceye tek başına katılarak kafaları karıştıran oyuncu, Ulusoy hakkında konuşmak istemedi. Aşk sorularını duyunca apar topar kaçtı.
Etiketler : Kıvanç Tatlıtuğ, Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy
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