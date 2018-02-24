ÇAĞDAŞ VE LAİK EĞİTİME DOĞRU!

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, hedefin eğitimi devlet politikası haline getirmek olduğunu vurgulayarak, “Eğitimde bilimden, demokrasi ve laiklikten ödün veremeyeceğiz” dedi

Deniz ABİDİN

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, hedefinin eğitimi devlet politikası haline getirmek olduğunu vurguladı.

Özyiğit, ülkenin kanayan yarası durumunda olan uyuşturucu ile mücadele konusunda Başbakanlığa bağlı birimle, farkındalık yaratmak ve tedbirleri artırmak adına çalışmaların artacağını belirtti. Özyiğit, özellikle gençleri ve öğrencileri bilinçlendirmek için daha önceki ders yıllarında müfredata girenler gibi girmeyenlerin de olduğunu, bunun geliştirileceğini söyledi. Cemal Özyiğit, trafik konusunda ise Çalışma ve Ulaştırma Bakanlığı’yla ilgili bölümlerde ve Trafik Dairesi adı altında trafik eğitiminin önemi olduğunu, aslında var olanın nasıl hayata geçirileceği ve geliştirilebileceğinin tartışılması gerektiğini kaydetti.

“Girne ciddi anlamda nüfus alıyor”

Bakan Özyiğit, genel olarak eğitimin niteliğini ve süresini konuşmak gerektiğini, trafik ve uyuşturucu konusunda iyi bir bilincin nasıl sağlanacağının önemli olduğunu belirtti.

Özyiğit, devlet okullarına bir dizi ziyaret başlattığına dikkat çekerek, buralarda bir takım sorunların söz konusu olduğunu söyledi. Özyiğit, özellikle Girne Bölgesi’ndeki okulları seçim döneminde ziyaret ettiğini, edemediklerine ise şimdi ziyaretler başlattığını anlatarak, Girne’nin hem ülke içinden hem de ülke dışından ciddi anlamda nüfus aldığına dikkat çekti.

“Okul eksikleri tamamlanacak”

Özyiğit, devlet okullarındaki öğrenci sayısının ister istemez arttığını belirterek, geçtiğimiz dönem başında bazı çocukların okula gidemediğini anımsattı. Özyiğit, “Girne’de görüştüğümüz herkes bize okul ihtiyacından bahsediyor” diyerek, Karakum’daki karkas binayı yerinde incelediğini söyledi. Binada teknik yönde bazı düzenlemelerin olması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, bu eksiklikler tamamlanır tamamlanmaz hemen ihaleye çıkılacağını belirtti.

Cemal Özyiğit, binayla ilgili kaynağın ayrılmış olduğunu ifade ederek, bu binanın ortaokul olarak hizmet vereceğini söyledi. Yeni Limanın doğusunda kalan bölümde ise bir ilkokul yapma hedefi olduğunu belirten Özyiğit, buranın da yerinde incelendiğini kaydetti. Özyiğit, Beylerbeyi’nde daha önce ilkokul olan ancak daha sonra kullanılmayan eski ilkokul binasının da incelendiğini, bunun da yeniden eğitime ana okul ve okul öncesi olarak kazandırılacağını belirtti.

Özyiğit, ziyaret edilen okullarda genel anlamda öğretmenlerin yeni dönemin nasıl olacağını merak ettiğini ifade ederek, projelerini öğretmenlerle görüşerek paylaşmaya çalıştığını kaydetti.

Özyiğit, İskele’de Maarif Koleji ihtiyacı olduğunu, Mağusa’da ise bir tek lise Namık Kemal Lisesi’nin kaldığını söyledi. Özyiğit, dolayısıyla Mağusa’da da bir liseye ihtiyaç olduğunu belirterek, Lefkoşa’da da tek klasik lisenin, Lefkoşa Türk Lisesi olduğunu, buranın sınıflarının ise tıka basa dolu olduğunu kaydetti. Lefkoşa’da da bir lise ihtiyacı gördüğünü ifade eden Özyiğit, meslek liseleriyle ilgili ise bir kampüs projesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Özyiğit, bu projenin alan projesi olduğunu ve daha da geliştirilerek projenin netleşmesi, ardından da ihaleye çıkılması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

“Meslek Liseleri Kampüsü için çalışılacak”

Özyiğit, Meslek Liseleri Kampüsü’nün, Metehan’da şehit arsaları ve Gönyeli arasındaki bölgede olacağını açıklayarak, bu projenin hükümetin görev süresi içinde devreye girmesi için çalışılacağını söyledi.

Özyiğit, Gönyeli İlkokulu’na ek derslikler yapılmasına rağmen sınıfların çok kalabalık olduğuna dikkat çekerek, Yenikent, Metehan, ve Ortaköy Bölgelerinde ise 9 Eylül İlkokulu’nun da çok ciddi kalabalık öğrenci sayısına sahip olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

Özyiğit, bu bölgelerin konumuna uygun bir ilkokul yapma projesinin de gündeme geleceğini belirterek, okullardaki tadilatların arasında ihaleye çıkılması gerekenler olduğunu, bütçe geçer geçmez bu konularda da adım atılmasının şart olduğunu kaydetti.

Özyiğit, nisan ayı içinde yerel seçim yasaklarının başlayacağını hatırlatarak, bu anlamda hızlı hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.

“Devlet okullarında olmayan en önemli şey donanım”

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü, “Devlet okullarının özel okullarla rekabet edilebilir olması yönünde çalışacağız. Devlet okullarında olmayan en önemli şey donanımdır. Öğretmen eksikliklerinin tüm okullarda giderilmesi için çalışıyoruz. Bazı yetkiler alındı. Orta eğitim kurumlarında 9 yetki, ilköğretimde 5 yetki var. Bu yetkilerin alınmasıyla yeni görevlendirmeler yapacağız. Bu şekilde eksik öğretmen ihtiyacı kalmayacak. Belki terfilerle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Terfi edilip de bu terfiyi kabul etmeyen müdür muavinleri var. Bunu aşmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz. Ancak öğretmen eksikliği birkaç gün içinde giderilecektir diye düşünüyorum.”

Özyiğit, söz konusu terfilerin bir önceki hükümet döneminden kaldığını, ancak seçim yasakları nedeniyle yapılamadığını belirtti.

Özyiğit, “Terfilerin yaz aylarında mutlaka yapılması gerekir, yeni ders yılına kadar tamamlama hedefi içindeyiz. Sorunları en aza indirme kararlılığındayız, buna okul inşaatlarındaki ihaleler de dahil” diye konuştu.

“Komisyonlar kurularak eğitim devlet politikası olacak”

Özyiğit, hükümetin değişmesiyle birlikte üst kademe yönetiminde bir görev değişikliğinin olacağını ifade ederek, hükümetin halka bu konuda bir sözü olduğunu anımsattı. Özyiğit, bu sözün yeni müşavirler yaratmama sözü olduğunu belirterek, bu konuda yasal bir düzenleme yapılmakta olduğunu kaydetti. Görev değişimleri yapıldıktan sonra eğitimde bazı komisyonların kurulacağını belirten Özyiğit, eğitimin süresinin, yapısal sorunlarının, ölçme değerlendirmesinin, içeriğinin, mesleki teknik eğitiminin konuşulacağını kaydetti. Özyiğit, ekonomik ve üretici sektörlerden oluşacak temsilcilerle eğitimin şekillendirileceğini ifade ederek, eğitimin bu şekilde bir devlet politikası haline dönüşümünün sağlanacağını söyledi. Özyiğit, mesleki teknik eğitimin önemli olduğunu belirterek, nitelikli iş gücü yetiştirmek gerektiğini vurguladı.

“Eğitimde planlama eksikliği var”

Bakan Özyiğit, “Bu yönde bize iş çevreleri yetişmiş insan yok diye yakınıyor. Bu nedenle yurt dışından işçi getirdiklerini söylüyorlar. Ancak bakıyoruz birçok genç işsiz geziyor. O halde eğitimde bir planlama eksikliği var. Eğitim ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacak. Eğitimin niteliği, içeriği olan müfredatlar açısından Talim Terbiye Dairesi’ni ihtiyaçlar açısından geliştirme ve programlama merkezi olarak görüyoruz. Eğitimde nelerin olacağını Talim Terbiye Dairesi hazırlayacak. Sistemi bu şekilde uygulamaya başladığımız takdirde Talim Terbiyenin ürettiğini bizler de alıp gerek pilot uygulamalarla gerekse benzeri yöntemlerle eğitime entegre çabası içinde olacağız” şeklinde konuştu.

“Dünya bu işleri böyle yapıyor. Biz dünyayı yeniden keşfetmeyeceğiz. Dünyada keşfedilen bu yöntemleri alıp kendimize uyarlayacağız” diyen Özyiğit, “Bu dönem içinde mutlaka başarılı olmak durumundayız” dedi. Özyiğit, donanımın ve öğrenci sayısının standart hale getirilmesinin eğitimde çok önemli olduğunu belirterek, okula girdiği anda hem öğrenci hem öğretmen hem de veli tarafından bunun hissedilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Kayıt kabul sistemi üzerinde çalışılacak”

Cemal Özyiğit, üniversitelerde merkezi sınav sistemine geçişle ilgili proje hazırlanmakta olduğunu, kayıt kabul sistemi üzerinde de çalışıldığını kaydetti. Özyiğit, Dış İlişkiler ve Yüksek Öğrenim Müdürlüğü’nün YÖDAK ile iş birliği içinde kayıt kabul sistemini çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi, “Gençler YÖK tarafından organize edilen ÖSYM olan sınav sistemi ile Türkiye’deki üniversitelere giriyor. Biz de bunun bir benzerini kendi yerel üniversitelerimiz için düşünüyoruz. Bu konuyu üniversitelerimiz ile görüşeceğiz. Benzeri sınav sistemleri kaçınılmazdır. Özellikle üçüncü ülkelerden buraya öğrenci gelirken neye göre geleceği konusunda bir kriter belirlenecek. Ülke olarak kayıt kabul koşulu belirleyeceğiz. Bunun yanında gelen öğrenciler buraya gerçekten eğitim almak için mi geliyor? Bunun için bir öğrenci takip sistemi geliştireceğiz.”

“Laikliğe aykırı her durumun üzerine gidilecek”

Özyiğit, son olarak Hala Sultan İlahiyat Koleji ile ilgili yeni yıl kutlamalarıyla ilgili bazı engellemelerin olduğu yönünde bir şikayet olduğunu, bakanlığın bir ön rapor hazırladığını, bu raporun gelmesi durumunda değerlendirileceğini kaydetti.

Özyiğit, “Bilimsel, demokrasi ve laiklikten ödün veremeyeceğiz” diyerek, Hala Sultan İlahiyat Koleji dahil tüm okullarda atılacak her adımda bilimselliğin aranacağını kaydetti. “Demokrasiye büyük önem veriyoruz ki katılımcı olunsun” diyen Özyiğit, “Öğretmenler başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerini katarak adımlar atacağız. Bir diğeri ise laikliktir. İster Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde olsun, ister eğitimimizin diğer yerlerinde olsun, laikliğe aykırı davranış varsa bunun mutlaka üzerine gidilecek” diye konuştu.

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