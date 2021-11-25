Çağlayan Çocuk Yuvası’nda 30 çocuk ve 6 anne pozitif Hasta anneler ve çocukların izole edilmediği ifade ediliyor A+ A-

Yeni Bakış Gazetesinde yayımlanan habere göre, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda 30 çocuk ve 6 annenin covid 19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgiye göre, temaslı takibinin görevini yerine getiremediği, hasta anneler ve çocukların izole edilmediği, hasta olmayan annelerin pozitif çıkan çocuklara bakmaya mecbur edildiği belirtiliyor. Devlet sorumluluğunda olan çocukların ve annelerin sağlığı hiçe sayılarak izlenen bu tutum sayesinde bulaşın yayıldığı ifade ediliyor. Her yaş grubundan 30 çocuk ve 6 annenin pozitif olduğu bilgisi alınırken, annelerin kaldığı otel odasına çocukların da koyulduğu ve çocuklara bakmaya devam etmesinin istenildiği belirtiliyor.