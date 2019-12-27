"CAHİLLİK VE KOLAY PARA KAZANMA HALİYLE BU SUÇA KARIŞTILAR"

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Dipkarpaz’da sahilde buldukları yaklaşık 5 kilo Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin 3 kilo 563 gram 470 miligramını satmak için tasarruflarına alan sanık Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Dipkarpaz’da sahilde buldukları yaklaşık 5 kilo Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin 3 kilo 563 gram 470 miligramını tasarruflarına alıp satmak için müşteri arayışına giren sanık Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davasından yargılanan sanık Galata ve Ormancıoğlu, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunarak oy birliği ile 6’şar yıl hapis cezasına mahkum edildiler.

Amaçları buluntu uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmekti

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü İskele Şubesi ekipleri, 27 Mayıs 2019 tarihinde sanık Salih Galata ve sanık Şefik Ormancıoğlu’nun tasarrufunda yüksek miktarda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunu ve söz konusu kanunsuz uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi almıştı. Narkotik ekipleri aldıkları bilgi üzerine sanıklar hakkında soruşturma başlatmış ve ilk önce sanık Salih Galata’yı sorgulamıştı. Sanık Galata ise sorgusu esnasında 12 Mayıs 2019 tarihinde Zafer Burnunda balık avladığı esnada kayalıklar arasında mavi bir bidon içerisinde uyuşturucu olduğunu düşündüğü maddeler bulduğunu, söz konusu maddelerin içerisinden 1 kalıbı alarak yırtıp içine baktığını ve uyuşturucu madde olduğunu anlaması üzerine denize attığını, daha sonra Ötüken’deki evine geri döndüğünü ve akşam saatlerinde tekrar bulmuş olduğu uyuşturucu maddeleri almak üzere Zafer Burnu’na geri dönerek mavi bidon içerisinden 10 parça kalıp şeklindeki 3 kilo 563 gram 470 miligram Hintkeneviri uyuşturucu maddeleri alarak evine götürdüğünü beyan etmişti. Sanık Salih Galata, yine polise yapmış olduğu beyanda tasarrufuna geçirmiş olduğu uyuşturucu maddelerle ilgili ve piyasa fiyatı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladığını ve sonrasında ise sanık Şefik Ormancıoğlu ile irtibata geçerek konu uyuşturucu maddeleri satmaya karar verdiklerini itiraf etmişti. Sanık Galata’nın beyanları ve itirafları üzerine sanık Şefik Ormancıoğlu da tespit edilerek tutuklanmıştı. Narkotik ekipleri, yürütülen tahkikat kapsamında, sanık Galata’nın gösterimi üzerine Dipkarpaz’da 5 kalıp halinde yaklaşık 1 kilo daha Hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit etmişti.

“Sanıklar tamamen cahillik ve kolay para kazanma hayaliyle bu suça karıştılar”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fatma Şenol, sanık Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu’nu aleyhlerine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Yüksek Mahkeme’nin, “Uyuşturucu suçları gittikçe artan ve halkı tehdit eden suçlardır. Böyle bir tehlike karşısında mahkemelerin görevi halkı korumaya çalışmaktır. Dolayısıyla ceza tespit ederken sanığın ıslahından çok kamu yararının dikkate alınması gerekmektedir” dediğini vurgulayan Şenol, sanıklara verilecek yegane cezanın hapislik cezası olduğunu açıkladı. Şenol, suçun işleniş şekline bakıldığı zaman istisnai bir durumla karşı karşıya kalındığını gözlemlediklerini kaydetti. İddia Makamının sunmuş olduğu olgulardan, sanık Salih Galata’nın Dipkarpaz’da balık tutmak için bulunduğu bir sırada deniz kenarında kayalıklar arasında sıkışmış bir plastik bidon bulduğunu ve içerisine baktığı zaman ne olduğunu anlayamadığını, kalıplar halinde bir madde gördüğünü, daha sonra bu maddeleri oldukları yerde bırakıp evde internette araştırma yaparak bulmuş olduğu maddenin uyuşturucu olduğunu anladığını ifade eden Şenol, sanık Galata’nın daha sonra yakın arkadaşı olan sanık Şefik Ormancıoğlu’na bahsettiğini ve bu uyuşturucu maddeleri satmaya karar verip fiyat araştırması yaptıklarının görüldüğünü açıkladı. Şenol, olgulardan da anlaşılacağı üzere sanıkların tamamen cahillik ve kolay para kazanma hayaliyle bu suça karıştıklarını, uyuşturucu maddeyi bulmak için herhangi bir çaba harcamadıklarını, bularak tasarruflarına aldıklarını ve satamadan polis tarafından tespit edildiklerini vurguladı.

“Piyasaya sürülmesi halinde birçok kişiye zarar verebilecek bir miktardır”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fatma Şenol, sanıkların konu uyuşturucuyu buldukları anda polise bildirmeyerek satmak için müşteri bulma arayışına girdiklerine dikkatleri çekti. Konu uyuşturucunun miktarının ise 3 kilo 563 gram 470 miligram gibi azımsanamayacak bir miktar olduğunun altını çizen Şenol, piyasaya sürülmesi halinde çok fazla kişiye zarar verebilecek bir miktar olduğuna dikkatleri çekti. Şenol, uyuşturucu davalarında gerek İngiltere gerekse birçok Avrupa ülkesine kıyasla KKTC mahkemelerinin nispeten daha ağır cezalar verme eğiliminde olduğunun açıkça ortaya çıktığını dile getirerek, bunun başlıca nedeninin ise küçük toplumlarda uyuşturucu kullanımının artmasının etkilerinin çok daha büyük olması olduğunu vurguladı. Şenol, İngiltere’de uyuşturucuyla mücadele ile ilgili uzun yıllardır yapılmakta olan yasal düzenlemeler, altyapı çalışmaları, ıslah evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin varlığı karşısında KKTC’deki yasal düzenlemelerin göz önünde bulundurulduğu vakit uyuşturucu davalarında, İngiltere’deki kararların dikkate alınmasının oldukça zorlaştığını kaydetti.

Şenol, sanık Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu’na verilecek en uygun ve adil cezanın hapislik cezası olduğunu belirterek, sanıkları oybirliği ile 6’şar yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.