Çakıcı: Ülke kaynakları ancak önerdiğimiz 5 madde ile kurtarılabilir

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülke insanının zamlar ve dövizin önlenemeyen yükselişi sonrasında çok zor günler geçirdiğini belirtti..

Katildiği bir televizyon programında konuşan Çakıcı.”Ülke kaynakları ancak TKP’nin önerdiği 5 büyük ekonomik icraat ile kurtulabilir, gerisi hikayedir” dedi.

TKP- YG’den yapılan yazılı açıklamada Çakıcı vergi reformu yapılmadığı için vergi ödemeyen şirketler bulunduğunu ve halkın ödediği vergileri artırma yoluna gidilmeye çalışıldığını ileri sürererek, faiz yasasının da geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Döviz çok yükseldiği çin insanların ev, araba ve diğer taksitlerini ödeyemediğini ifade eden Çakıcı, TKP Yenİ Güçlerin önerdiği 5 madde hayata geçirilmediği takdirde herkesin batacağını ileri sürdü.

Çakıcı uzun vadede stabil para birimi olan Euro’ya geçmek gerektiğini de kaydetti.