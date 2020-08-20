Çakıcı:Koronavirüs tedbirleri yetersiz

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, koronavirüsün yayılmasını engelleme adına alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ve salgın tehlikesinin katlanarak büyüdüğünü savundu.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre Çakıcı, Ada TV’de katıldığı “İçsel Bakış” programında hükümetin koronavirüse karşı gerekli önlemleri alamadığını belirtti.

Tedbir sürecinin doğru olmadığını kaydeden Mehmet Çakıcı, gemiyle gelecek kişilere Random test yapılacağı açıklamasının rastgele olarak bilindiğini, aslında sistematik anlamına geldiğini, bu kararın hatalı olduğunu belirterek, ülkeye gelen herkese testin yapılması gerektiğini söyledi.

Bir bilim insanı ve parti başkanı olarak ilk talebinin Bakanlar Kurulu’nun virüs çıkan yerleri saklamama kararı alması gerektiğini belirten Çakıcı, “Kovid 19 olayı tespit edilen bir otel, mekan, club, bar, restoran varsa derhal gidip kapatılmalıdır” dedi.

Pandemi hastanesi konusuna da değinen Mehmet Çakıcı, “Pandemi hastanesi için ille de Türkiye’ye mi ihtiyaç var?” diye sordu.

Siyasilerin maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması hususunda örnek olması gerektiğini kaydeden Çakıcı, siyasiler dahil tedbirlere uymayanlar için cezaların devreye girmesi gerektiğini söyledi.