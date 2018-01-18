ÇAKICI'NIN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ!

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’den açıklama:

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve ortaya çıkardığı sonuçları değerlendiren Merkez Yürütme Kurulu, seçim bildirgesiyle ortaya konan programa bağlı kalarak, emeğini satmak yoluyla yaşamını sürdürmek durumunda olan işçilerle; küçük ve orta ölçekli çiftçilerden yana, işsizlik veya gizli işsizlik yüzünden göçe zorlanan gençlerin kendi işini kurması için desteklenmesi veya öncelikli olarak istihdam edilmelerinden yana; kirada oturan dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesinden yana, faizlerin sınırlandırılmasından yana, hakçasına vatandaşlıktan yana, işsiz kalanların evine en azından bir maaş olsun girmesinden yana, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevreden yana, laiklikten taviz vermeyen bilimsel ve parasız eğitim hakkından yana, hukuk reformuyla uyuşturucuyla bilimsel mücadeleden yana, ezilenden, sömürülenden, dışlanandan, ötekileştirilenden yana siyasal mücadelesini sürdürmekteki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler emperyalizme ve faşizme karşı duruşundan hiç taviz vermeden, yurdumuz Kıbrıs‘ta ve dünyadan barıştan yana siyasi tutumunu sürdürmekte kararlıdır. Bu bağlamda Kıbrıs sorununa siyasi çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması ve mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmayla sonuçlandırılması için çaba harcamaya devam edecektir. 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin ertesi günü kişisel değerlendirmesini yapan ve parti genel başkanlığından ayrılma yönünde karar alan Mehmet Çakıcı’nın bu kararını da değerlendiren Merkez Yürütme Kurulu, bu davranışın demokratik teamüllere uygun olduğunu ancak, yeni kurulmuş ve kirli bir seçim süreci içinde çok yönlü manipülasyonlarla önü kesilmiş bir siyasi parti olarak sorumluluğu sadece bir arkadaşa yüklemenin doğru bir tavır olmayacağı kanaatine vararak, alınan sonuçta sorumluluğun tüm organlarda olduğu tespitiyle Sayın Çakıcı’nın ayrılma istencinin reddine karar vermiştir. MYK aldığı kararla tüm ilçelerde geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yaptıktan sonra toplanacak Parti Meclisi’nde yeni çalışma ve örgütlenme politikalarının ele alınması kararını da karara bağlamıştır. Saygılarımızla

Merkez Yürütme Kurulu