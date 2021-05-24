Çakıcı:Uyuşturucu mafyası, siyasetçi ve iş adamı ilişkisi derinliğine araştırılmalı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede devlet yetkililerinin de bazı cinayet ve uyuşturucu işlerinin içerisinde yer aldığını iddia etti.

Mehmet Çakıcı, Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayeti ve uyuşturucu işleriyle ilgili iddialarına ilişkin açıklamasında, uyuşturucu mafyası, siyasetçi ve iş adamı ilişkisinin, bu ülkede derinliğine araştırılması gerektiğini belirtti. Söz konusu ilişkiler hakkında polis ve savcılık tarafından yeterli düzeyde araştırmalar yapılmadığını ileri süren Çakıcı, Kutlu Adalı cinayeti de dahil bazı cinayetlerin üstünün örtüldüğünü savundu.

“Cinayetler olmuş ve bunların üstü kapatılmıştır. Bir sistem kurulmuş ve bu sistemin Kıbrıs’taki uzantıları bugün hala devam etmekte” şeklinde devam eden Çakıcı, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yeterli araştırma yapılmamasının AİHM’e kadar taşındığını ve Türkiye’ye ceza kesildiğine işaret etti. Çakıcı, “Polisin, askerin ve devletin içindeki odaklar bu konuları bilmesine ve kimin yaptığı anlaşılmasına rağmen herkes susmuştur.

Bugüne kadar bu araştırmalar Kıbrıs’ta yeterince yapılmamıştır. Bu cinayeti ört bas etmeye çalışanlar ve yeterince çalışma yapmayanlar aslında ortadadır” ifadelerini kullandı. Devlet içerisinde yer altı örgütlerinin de bulunduğunu iddia eden Çakıcı, “Gladyo, Abdullah Çatlı gibi devletin içinde oluşturulmuş yer altı örgütleri devletin içine sızmış ve Kıbrıs’a da uzantılarını uzatarak faili meçhul cinayetlerin oluşmasını sağlamışlardır” şeklinde devam etti. Kıbrıs’ın uyuşturucu trafiğinin başında bulunduğunu da iddia eden Çakıcı, Balkan yolu olarak bilinen uyuşturucu trafiğinin köprü başının Kıbrıs olduğunu kaydetti.

Çakıcı, Kıbrıs’ın uyuşturucu trafiği, mafya trafiği, casino ve sanal betlerle kara para aklama merkezi haline geldiğini iddia etti.

Mehmet Çakıcı, Kıbrıs’ta ki bazı partilerin de “mafyalarla ilişki içine” girdiğini, bazı partilerin de finans kaynağı haline geldiğini ileri sürdü.

Atılması gereken adımların bulunduğunu belirten Çakıcı, bu adımlardan en önemlisinin, polisin sivile bağlanması olduğunu söyledi. Çakıcı ayrıca Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili savcılık ve polisi göreve çağırdı.

TAK