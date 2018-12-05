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ÇAKILDI!

ÇAKILDI!

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Hafta sonu G20 Zirvesi'nde "ABD ile Çin'in karşılıklı gümrük tarifesi  artırımlarına 90 gün ara verecekleri ve bu sürede anlaşmaya çalışacakları" haberi  ile piyasalarda etkili olan alış ağırlıklı seyir, ABD Başkanı Donald Trump'ın  dünkü açıklamaları sonrası yerini satışlara bıraktı. Trump'ın dün sosyal medya  hesabından Çin ile ilgili yaptığı açıklamalar, ticaret savaşı endişelerinin  yeniden yükselmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi  Başkanı John Williams da bankanın gelecek yıl kademeli faiz artırımlarını  sürdürmesini beklediğini ifade ederek, Fed'in faiz artırımlarına ilişkin  iyimserliği törpüledi.

Trump, Çin ile müzakerelerin yeniden başladığını belirterek, "Eğer  mümkünse anlaşmayı tamamlayacağız. Çin'in bir an önce tarım ürünleri ve daha  fazlasını satın almaya başlaması gerekiyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ben  anlaşmanın gerçekleşmesini istiyoruz ve bu muhtemelen olacak ancak bu olmazsa  benim bir tarife adamı olduğumu hatırlayın." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 3,10, S&P 500  endeksi yüzde 3,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,80 değer kaybetti. Dolar endeksi  97'nin üzerine yerleşirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri güvenli liman  alımlarıyla son 3 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 2,8870'e kadar geriledi.

Analistler, ABD'de, eski başkan George Herbert Walker Bush'un ölümünün  ardından ilan edilen yas nedeniyle bugün piyasaların kapalı olacağını ifade  ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki "güvercin" açıklamalarına  karşın piyasalarda Fed'in faiz artırım hızına ilişkin belirsizlikler ve ticaret  savaşı endişelerinin sürdüğünü kaydetti. Bu konularla ilgili gelişmelerin  piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olacağını vurgulayan analistler,  açıklanan verilerde ise küresel ekonomik aktiviteye ilişkin ipuçlarının  aranacağını söyledi.

Avrupa tarafında, Avro Grubu Başkanı Mario Centeno'nun avroyu  güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladıklarını açıklaması ve Üretici Fiyat  Endeksi'nin beklentilerin üzerinde yıllık yüzde 4,9 artmasının ardından  euro/dolar paritesi 1,14'ün üzerini test etse de bu seviyelerde kalıcı olamadı ve  1,13-1,14 bandına geri döndü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,14, İngiltere'de  FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 veFransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer  kaybetti.

Analistler, İngiltere parlamentosunun Avrupa Birliği (AB) ile varılan  Brexit Anlaşması'nı tartışmaya başladığını ifade ederek, Theresa May hükümetinin  Brexit Anlaşması'nın, parlamentoda 5 gün sürmesi beklenen tartışmaların ardından  11 Aralık'ta oylamaya sunulacağını bildirdi.

Dün ABD borsalarında etkili olan satış ağırlıklı seyir Asya pay  piyasalarıyla bugüne de taşındı. Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) gerileme sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde  1,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi pay piyasalarında  satış baskısının da artmasına neden oldu. BIST 100 endeksi dün yüzde 1,15  azalarak 93.880 puana gerilerken, yüzde 2,60 artışla 5,3899'dan kapanan dolar/TL,  bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3850 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2019  Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini ifade eden analistler, ABD  piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.  Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin  destek konumuna geldiğini, dolar/TL'de ise 5,50'nin güçlü direnç olarak  izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB 2019 Para ve Kur Politikası

11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü PMI

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