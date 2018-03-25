ÇALDI AMA KAÇAMADI

Lefkoşa’da kaldığı pansiyonun resepsiyon bankosundan 700 TL değerindeki cep telefonunu çalan zanlı Ertuğrul Temizel, ülkeden çıkış yapmak isterken tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Duygu ALAN

KKTC’ye 9 Mart 2018 tarihinde turist vizesi ile giriş yapan zanlı Ertuğrul Temizel, önceki gün ülkeden çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklandı.

Zanlı Ertuğrul Temizel, Lefkoşa’da dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube‘de görev yapan polis memuru Hatice Sayar Çetin, mahkemede olayla ilgili olguları aktardı.

Ercan Havaalanı’nda tespit edilerek tutuklandı

Polis memuru Hatice Sayar Çetin, zanlı Ertuğrul Temizel’in 9 Mart 2018 tarihinde KKTC’ye turist olarak giriş yaptığını ve Lefkoşa’da kalmakta olduğu bir pansiyonda 15 Mart 2018 tarihinde resepsiyonda bulunan defter arasındaki değeri 700 TL olan cep telefonunu çaldığını kaydetti.

Polis Memuru Hatice Sayar Çetin, zanlının söz konusu telefonu Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde bir telefoncuya sattığının tespit edildiğini belirtti.

Çetin, pansiyon işletmecisinin şikayeti üzerine zanlı Temizel hakkında soruşturma başlatıldığını ancak adresinin tespit edilemediğini ifade etti.

Çetin, zanlının önceki gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Zanlı Ertuğrul Temizel’in polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkeye aktaran polis memuru Çetin, soruşturmanın henüz devam ettiği, zanlının soruşturmanın salimen yürütülebilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Havadis