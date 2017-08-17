ÇALDI, SATMAYA ÇALIŞINCA YAKALANDI!

Temmuz ayında Alsancak’ta bir eve girerek cep telefonu ve tablet çalan Ediz Belli, dün tutuklanarak Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Devrim DEMİR

Alsancak’ta 9 Temmuz 2017’de İngiltere vatandaşı bir kadına ait eve girerek bir cep telefonu ve bir tablet çaldığı tespit edilen, 37 yaşındaki Ediz Belli, polis soruşturması sonucu tutuklandı.

Çaldığı cep telefonunun Girne’de bir cep telefonu dükkânına satan Belli, daha sonra cep telefonunun başka bir şahıs tarafından, satın alınıp kullanılması üzerine yakayı ele verdi.

Cep telefonu şirketleriyle bağlantıya geçen Lapta Polisi, çalıntı telefonu satın alan kişiye, ardından cep telefonu dükkânına ve son olarak da zanlıya ulaştı.

Zanlıyı önceki gün tespit eden Lapta Polisi, mahkeme emriyle tutukladı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı 2 gün tutuklu kalacak.

Belli suçunu kabul etti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Güneş, zanlı Ediz Belli’nin “ikametgâhtan sirkat” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Zanlının suçunu kabul ettiği kaydeden Güneş, evden çaldığı bir adet 358 839 060 443 727 seri numaralı tableti de, ismini hatırlayamadığı bir dükkâna sattığını beyan ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Güneş, bu aşamada zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis