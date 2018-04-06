ÇALDIĞINI DÜRÜSTÇE SÖYLEDİ!

Girne’de kasiyer olarak çalıştığı marketin kasasından 4 bin 500 TL nakit parayı çalan Eşref Çetin aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı

Devrim DEMİR

Kasiyer olarak çalıştığı marketin kasasından para çalarken, kamera görüntülerinden tespit edilen Eşref Çetin aleyhindeki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararda “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan 8 ay hapse mahkûm edilen Çetin, hakkındaki kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.

Çaldığını dürüstçe söyledi

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, olayın Kasım ayında Girne’de faaliyet gösteren bir markette meydana geldiğini anımsattı.

İncelenen kamera görüntülerinde Eşref Çetin’in marketin kasasından para çaldığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığını ve sorgusunda suçunu itiraf ettiğini kaydetti.

Çetin’in 3 bin 500 TL çalmakla suçlandığını ifade eden Beyoğlu, sanığın yapılan sorgusunda 4 bin 500 TL para çaldığını itiraf ederek dürüst davrandığını kararda hafifletici neden olarak kullanıldığını belirtti.

10 yıldır ülkede

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Beyoğlu, Eşref Çetin’in 10 yıldır ülkede çalışma izinli olarak kaldığını 2017 yılı Aralık ayında işlediği suç nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini ve 3 aydır yargılanmayı beklediğini ifade etti.

Bir iş yerinde çalışan kimselerin işveren ile karşılıklı güven duygusu içinde olması gerektiğine dikkati çeken Beyoğlu, Çetin’in işverene 1 yıl boyunca güven duygusu aşıladıktan sonra bu suçu işlediğini kaydetti.

Havadis