ÇALINAN ARAÇ BULUNDU!

Gönyeli Atatürk Caddesi’nde bugün 10.45 sıralarında park halindeyken çalınan Ayşe Arifoğlu’na ait MS 812 plakalı araç bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine kısa süre içerisinde aracı çalan şahıs ve araç Küçükkaymaklı bölgesinde trafik ekipleri tarafından tespit edildi.

Araç mal sahibine teslim edildi; aracı çalan A.K. (E-19) tutuklandı.

DB