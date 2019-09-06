ÇALINAN ARAÇ BULUNDU!

Çalınan GR 147 plakalı araç Lefkoşa’da terk edilmiş vaziyete bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül günü Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan Yar Plus isimli iş yeri önünden çalınan GR 147 plakalı salon araç, dün akşam Lefkoşa Trafik Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa’da İstiklal Sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu.