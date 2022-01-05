Çalıntı alkollü içkileri satın alan kişi tutuklandı

Hırsızlık olduğunu bildiği halde 13 şişe alkollü içkiyi satın alan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Aralık ayı içerisinde, Gazimağusa’da, M.Ö.(E-31)’nün, hırsızlık olduğunu bildiği halde toplam 13 şişe alkollü içkiyi, S.D.(E-19)’den piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.