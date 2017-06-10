ÇALINTI HEDİYE İLE AŞK YAŞADILAR!

Fellahoğlu Kuyumculuğu soyan zanlıların çaldıkları altınlardan bazılarını sevgililerine hediye olarak verdikleri ortaya çıktı

Suna ERDEN



Fellahoğlu Kuyumculuğu soyan zanlıların çaldıkları altınlardan bazılarını sevgililerine hediye olarak verdikleri ortaya çıktı



Lefkoşa’da faaliyet gösteren Fellahoğlu Kuyumculuk’ta 17 Mayıs tarihinde meydana gelen soygun olayı ile ilgili soruşturma sürüyor. Soygunu yaptıkları tespit edilerek 5 Haziran tarihinde yakalanan ve mahkeme emri ile 3 gündür tutuklu bulunan zanlılar Hacı Murat Bozdoğan, Meriç Muk, İbrahim Karabulut ve Ceyhun Tatlıcı dün ek süre talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlılardan Tatlıcı ile Bozdoğan’ın çaldıkları altınlardan sevgililerine hediye verdikleri açıklandı.



MEZARLIĞA SAKLADILAR



Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, 17 Mayıs’ta meydana gelen soygun olayı ile ilgili tutuklanan zanlıların 3 gündür poliste tutuklu olduğunu ve bu süre içerisinde yeni bulgulara ulaştıklarını söyledi. Polis, yapılan araştırmada zanlı Bozdoğan ile Tatlıcı’nın çaldıkları altınlardan birkaç parçasını sevgililerine verdiklerini tespit ettiklerini açıkladı. Soygun olayını Bozdoğan ile Karabulut’un gerçekleştirdiğini, 48 saniye içerisinde işyerine girip çıktıklarını kaydeden polis, daha sonra çaldıkları altınları Gazimağusa'ya götürüp Ceyhun Tatlıcı ile birlikte Tatlıcı’nın babasının mezarına sakladıklarını ve azar azar oradan alarak zanlı Meriç Muk’e verip bozdurduklarını ifade etti. Polis, yapılan soruşturmada Tatlıcı’nın kız arkadaşına verdiği çalıntı bileziği teslim aldıklarını, Bozdoğan’ın kız arkadaşının ise Türkiye’de olduğunu bir süre sonra gelerek aldığı altını teslim edeceğini dile getirdi.



POLİS: 200 BİN TL DEĞERİNDE ALTIN KAYIP



Soygunda çalınan 27 kol saatinin 13’nün halen kayıp olduğunu, çalıntı altınların bir kısmının bulunmadığını ve 200 bin TL değerinde altın kayıp olduğunu kaydeden polis, kayıp emareler aradıklarını söyledi. Polis, suça sonradan iştirak eden zanlı Muk’a daha önce çalınan altınların fotoğrafını gösterdiklerini ancak polise yalan söyleyerek bilgi vermediğini dile getirdi. Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.



ALTINLAR BULUNDU İDDİASI



Zanlıların avukatları 7 gün süreye itiraz ederek, çalınan tüm altınların bulunduğunu, soyulan kuyumcu dükkanının çalınan miktar hakkında verdiği bilginin doğruluğunun araştırılması gerektiğini belirterek süreye itiraz etti. Aktarılan olguları ve itirazları değerlendiren mahkeme zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.