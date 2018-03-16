"ÇALIŞAN AÇLIĞA MAHKUM EDİLEMEZ!"

2 Bin 364 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretin miktarından çok, kriterler ve yasaya uygunluğu tartışma yarattı.

Deniz ABİDİN

TÜRK-SEN Başkanı Aslan Bıçaklı, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ve DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, asgari ücret üzerinde aşırı bir baskının hakim olduğunu belirterek, harç ve vergi muafiyetlerinin hepsinin asgari ücrete bağlı olduğunu, bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı: Emekçilerle dalga geçildi

TÜRK-SEN Başkanı Aslan Bıçaklı, yeni asgari ücretle birlikte yeniden emekçilerle dalga geçildiğini ifade ederek, ilk önce asgari ücretin tanımının yapılması gerektiğini söyledi. Bıçaklı, en değerli varlığın insan olduğunu, asgari ücretin insanların yaşamını insanca sürdürebileceği en az ücret demek olduğunu belirterek, bu şekilde çalışana 100 lira verelim diyerek asgari ücretin belirlenmesinin doğru olmadığını söyledi.

Bıçaklı, ülkede, Devlet Planlama Örgütü, sağlık uzmanları, gıda uzmanları olduğuna dikkat çekti. Bıçaklı, bu uzmanlar diğer tarafları da yanına alarak bir insanın günde ne kadar gıdaya ihtiyacı olduğu, eğitime, sağlığa, giyime, elektriğe ve suya ne kadar ihtiyacı olduğunun saptanması gerektiğini söyledi.

“Arada 8 kat fark var”

Bıçaklı, ortaya çıkan rakamla, dört kişilik bir ailenin en az ne kadar ücret alması gerektiğinin belirlenmesi gerektiğini belirterek, bunun üzerine ülkenin kalkınma payının da ilave edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bir ülkede en yüksek maaş ile en düşük maaş arasında 8 kat fark olduğuna dikkat çeken Aslan Bıçaklı, bunun da ülkede insanlar arasındaki paylaşımda sorun olduğu anlamına geldiğini kaydetti. Bıçaklı, ekonomik ve demokratik ülkelerde en düşük ile en yüksek ücret arasında en çok dört kat olduğuna dikkat çekerek, bizim ülkemizde de uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda asgari ücretin 4 bin 200 TL’den aşağıya olmaması gerektiğini belirtti.

Bıçaklı, “Bu ücreti işverenler verebilir mi diye bir tartışma olamaz” diyerek, 2 bin 364 TL’nin insanların yaşamını sürdürebileceği bir ücret olmadığını söyledi.

“Sistem değişmeli”

Bıçaklı, asgari ücretin belirlenmesinin sadece bakan ile olmadığını belirterek, sistemin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bıçaklı, Asgari Ücret Komisyonunun karar verme şeklinin süratle değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, ülkede asgari ücrete baskı yapan başka faktörlerin de olduğunu söyledi.

“Asgari ücrete bağımlı başka baskılar olmamalıdır”

Bıçaklı, şöyle devam etti, “Belediye, trafik cezalarına kadar her şey asgari ücrete bağlı. Bu doğru değildir. Asgari ücrete bağımlı başka baskılar olmamalıdır. 15 bin liraya varan maaş alan siyasi vekiller enflasyondan dolayı ocak ayında Bin TL artış aldı. 15 bin TL maaşı olanlar bin TL artış alırken, bin 850 TL maaş alanlar ve günde 12 saat sendikasız esir gibi çalıştırılan işçiler kaç para almalıdır? TÜRK-SEN olarak yeni belirlenen asgari ücrete karşıyız. Bu miktarı reddediyoruz. Resmen çalışanla bir kez daha alay edilmiştir. Biz sendika olarak önümüzdeki günlerde resmi olarak yazılı itirazımızı yapacağız. Asgari Ücreti bu şekilde belirleyenlere gözden geçirmeleri için bir şans daha vereceğiz.”

“Çalışan açlığa mahkum edilemez”

Aslan Bıçaklı, Sanayi Odası’nın eski hükümete 50 dolara işçi çalıştırılması önerisinde bulunduğunu hatırlatarak, bu ülkede 50 dolara işçi çalıştırmak isteyen bir zihniyetin olduğunu kaydetti. Hiçbir işverenin hatır için işçi çalıştırmadığına dikkat çeken Bıçaklı, herkesin ihtiyacı oranında işçi çalıştırdığını belirtti. Bıçaklı, çalışanların açlığa mahkum edilemeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti, “İşveren kesim, ‘çok artırırsanız, çalışan 50 kişi sayısını 40’a düşüreceğim’ diyor. 50 kişinin yaptığı bir işi 40 kişi yapamaz ki. Yani 40 kişinin yapacağı işi işveren hatır için 50 kişiye mi yaptırıyor? Buna bu ülkede inanan var mı?”

YKP Genel Sekreteri Kanatlı: Geçim endeksi açıklanmalıdır

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da, Asgari Ücretin belirlenme kriterinin değişmesi gerekliliğine vurgu yaparak, bu aşamaya gelmeden önce Asgari Ücret Yasası içinde geçim endeksinin belirtildiğini, Devlet Planlama Örgütü’nün bu rakamı henüz açıklamadığını söyledi. Kanatlı, geçim endeksinin mutlaka açıklanması gerektiğini belirterek, bir diğer önemli noktanın da masaya oturan kesim olduğunu kaydetti. Kanatlı, Asgari Ücret Belirleme Komisyonu olarak masaya oturanların özel sektörle herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtti. Kanatlı, bu durumun çok hızlı bir şekilde düzenlenebileceğini söyleyerek, esas sorunun yasanın yorumundan kaynaklandığını kaydetti.

“Asgari Ücret Yasası bu ülkede uygulanmıyor”

Kanatlı, dört kişilik bir ailenin sadece yeme içmesi değil, okul masrafından sağlık masrafına kadar tümünü içerdiğini belirterek, şöyle devam etti, “Elbette kriterler değişmelidir. Ancak onun öncesinde şu an mevcut olan Asgari Ücret Yasası okunmuş olsaydı, ilk etapta ne olması gerektiği anlatılmaktadır. Hükümet yasayı okusun. Eğer ki iddia ederlerse ki dört kişilik bir aile her şeyini bu ücretle karşılayabilir, demek ki biz başka bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun da ötesinde asgari ücret bir işe başlarken alınan en düşük maaştır. Ancak bu yaygın hale geldi. Siz işveren olarak yanınızda 10 yıl boyunca çalışan insana hala asgari ücret veriyorsanız, bu da başka bir anomalidir. Bu insanlığa verilen değerdir. Kölelik koşullarının devam ettiğinin göstergesidir. Bakan Zeki Bey’e tavsiyemiz, yasayı okumasıdır. Yasayı okumuyorlar. Asgari Ücret Yasası bu ülkede uygulanmıyor. Okumuş olsalardı, yasayı uygulamış olsalardı bu rakam olmazdı.”

DEV-İŞ Başkanı Felek: “Yasadaki kriterler uygulansa bize göre bir sıkıntı yoktur”

DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek de, asgari ücret üzerinde aşırı bir baskının hakim olduğunu belirterek, harç ve vergi muafiyetlerinin hepsinin asgari ücrete bağlı olduğunu söyledi. Felek, asgari ücret belirlenirken bunların da göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekti.

Felek, asgari ücretin hiçbir zaman yasadaki kriterlere göre belirlenmediğini söyleyerek, “Yasadaki kriterler uygulansa bize göre bir sıkıntı yoktur” dedi.

Felek, komisyonun yapısının da değişmesi gerektiğini belirterek, asgari ücretliyi temsil eden bir kesimin olmadığını söyledi.

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