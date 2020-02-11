ÇALIŞANA BUNU REVA GÖRDÜLER!

Haberci'den Meyil Avcan'ın haberine göre; 2020 yılının ilk Asgari Ücreti tartışmalar arasında oy çokluğu ile belirlendi ve brüt 200 TL artış getirildi.

Yeni yıla girdiğimiz günden bu yana bir türlü belirlenemeyen 2020 yılının ilk asgari ücreti için Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Yalçın Koçyiğit ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun da yer aldığı bir toplantı düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, toplantı başlamadan hemen önce yaptığı açıklamada, toplantıda ortak bir paydada buluşulmasını istedi.

2020 yılının ilk asgari ücretinin belirlenmesinin ardından bu yıl içinde ikinci ve eğer olağanüstü bir durum olursa üçüncü kez asgari ücretin belirleneceğini söyleyen Sucuoğlu, tüm kesimlerin hassasiyetinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Sucuoğlu, Asgari Ücret Yasası’nda değişikliğe gidilmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizerek, bu konuda çalışmaların devam ettiğinden bahsetti.

Toplantı sonunda ilk Asgari Ücret oyçokluğu ile belirlendi. Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 3 evet oyu verirken, “İşçi” tarafını temsilen komisyonda yer alan HÜR-İŞ temsilcileri brüt 4 bin 300 TL, net 3 bin 700 TL talep etti.

İşçi tarafı toplantıyı terk ettiği için yeni asgari ücret işveren ve Hükümetin oyları ile belirlendi. 1 Şubat tarihinden itibaren asgari ücrete brüt 200 TL artış yapıldı. Yeni Asgari Ücret saatlik; 20.77 TL, günlük; 166.15 TL, haftalık; 830.77 TL, aylık; 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL oldu.

TEKAKPINAR: ÖNERİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki asgari ücrete göre artış oranının yaklaşık 5.9 olduğunu ifade ederek, toplantıda tarafların asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu söyledi.

Tekakpınar, devlet tarafının 5, işveren tarafının 3 evet oyu verdiği toplantıda, işçi tarafının toplantıyı terk ettiğini anımsattı.

Komisyonun dünkü toplantısında tarafların görüşlerini ortaya koyduğunu ve 2020 yılının ilk asgari ücretinin belirlediğini kaydeden Tekakpınar, yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması önerisinin de oylamaya sunulduğunu ve önerinin oy çokluğu ile kabul edildiğini kaydetti.

KOÇYİĞİT: ASGARİ ÜCRETİN ARTIŞI, İŞVERENİ CİDDİ SIKINTIYA SOKACAK

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Yalçın Koçyiğit de, asgari ücretin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını, ülkede ciddi bir işsizlik olduğunu söyledi ve asgari ücretin artışının işverene ciddi sıkıntılar yaşattığına değindi.

SERDAROĞLU: KOMİSYON, İŞVERENİN YANINDA OLMAYI TERCİH ETTİ

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, kendilerinin konuyla ilgili çalışma yaptığını ve 8 bin 700 TL gibi bir rakam belirlediklerini belirtti. Serdaroğlu vasıfsız bir kişinin devlete ilk istihdamında aldığı brüt 4 bin 940, net 4 bin 300 TL rakamını komisyona önerdiklerini kaydetti.

Serdaroğlu, komisyonun işverenin yanında olmayı tercih ettiğini ve kendilerinin de bu sebepten ötürü masayı terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Serdaroğlu, asgari ücretin Asgari Ücret Yasası’na göre belirlenmeyeceği bir masada olmayacaklarını söylediklerini ifade ederek, “Böyle bir yükün altına giremeyiz çünkü bu ülkenin yasalarla idare edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

Yasaların emrettiği şekilde ücretin belirlenmesi gerektiğini ve kendilerinin federasyon olarak çıktıkları yolda devam edeceklerini vurgulayan Serdaroğlu, belirlenen rakama sessiz kalmayacaklarının altını çizdi ve gerekli yasal, eylem haklarını kullanacaklarını bunu da tüm kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.