ÇALIŞANLARIN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLDİ
Şikayetleri ihbar kabul etti
A+A-
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ; Çalışma Dairesi Mağusa Bölge Amirliği’ne Concorde Luxury Resort Otel hakkında yapılan şikayetleri ihbar kabul ederek; tedbir amaçlı Concorde Luxury Resort Otel’in ön izin işlemlerini durdurmuş ve Çalışma Dairesi müfettişlerini ilgili iş yerinde teftiş yapmak üzere görevlendirmiştir.
Bakanlık yaptığı kapsamlı incelemeler sonucunda; şikayet konusu olan mağduriyetlerin işveren tarafından giderildiği ve çalışanların tüm haklarının ödendiğini tespit edilmiştir.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.