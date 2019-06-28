ÇALIŞANLARIN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ; Çalışma Dairesi Mağusa Bölge Amirliği’ne Concorde Luxury Resort Otel hakkında yapılan şikayetleri ihbar kabul ederek; tedbir amaçlı Concorde Luxury Resort Otel’in ön izin işlemlerini durdurmuş ve Çalışma Dairesi müfettişlerini ilgili iş yerinde teftiş yapmak üzere görevlendirmiştir.

Bakanlık yaptığı kapsamlı incelemeler sonucunda; şikayet konusu olan mağduriyetlerin işveren tarafından giderildiği ve çalışanların tüm haklarının ödendiğini tespit edilmiştir.