Çalışma Bakanlığı’ndan 15 yaşındaki çocuk işçinin ölümüne ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuk işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişlerin, olaya ilişkin tahkikat başlattığı kaydedildi.

Çalışma Dairesi tarafından yapılan ilk tahkikatta, makinist atölyesinin Ferdi Takali adına kayıtlı olduğu, 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün babasının çalışma izinli, annesinin oturma izinli olduğu ve kayıt dışı çalıştırıldığının tespit edildiği açıklandı.

Bakanlığın konunun takipçisi olacağı bildirilirken, yaslı aileye başsağlığı dilendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle: “Bugün Güzelyurt’ta bir makinist atölyesinde yaşanan ve hepimizi derinden üzen ölümlü iş kazasında ne yazık ki 15 yaşındaki Mahmut Gül isimli çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Olay meydana geldiği andan itibaren, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler hemen olay yerine giderek , iş kazasıyla ilgili tahkikat başlatmıştır. Çalışma Dairesi tarafından yapılan ilk tahkikatta, makinist atölyesinin Ferdi Takali adına kayıtlı olduğu, 15 yaşındaki Mahmut Gül’ün babasının çalışma izinli, annesinin oturma izinli olduğu ve kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma, Çalışma Dairesi Müdürlüğü Güzelyurt Bölge Amirliği ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından iş birliği içinde sürdürülmektedir. Bakanlığımız gerekenin yapılması için, konunun takipçisi olmaya devam edecektir. Tüm ülke olarak hepimizi yasa boğan bu üzücü iş kazasında, hayatını kaybeden çocuğumuza Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz.”