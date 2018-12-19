ÇALIŞMA İZNİ ÇIKARACAĞIM VAADİYLE DOLANDIRDI!

2018 yılı Temmuz ayı içerisinde, Girne’de M.T.(E-37), bir şahsa, yurt dışındaki arkadaşlarına çalışma izni çıkaracağını söyleyip söz konusu şahıstan toplam 8300 Euro parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.