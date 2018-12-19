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ÇALIŞMA İZNİ ÇIKARACAĞIM VAADİYLE DOLANDIRDI!

ÇALIŞMA İZNİ ÇIKARACAĞIM VAADİYLE DOLANDIRDI!

Dolandırıcılık!

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2018 yılı Temmuz ayı içerisinde, Girne’de M.T.(E-37), bir şahsa, yurt dışındaki arkadaşlarına çalışma izni çıkaracağını söyleyip söz konusu şahıstan toplam 8300 Euro parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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