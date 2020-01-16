ÇALIŞMA İZNİ VADİYLE KANDIRDI...
1 kişi tutuklandı!
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SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
23.08.2019 tarihinde, Girne’de H.A.(E-56)’nın, yurtdışında bulunan arkadaşlarına KKTC’de çalışma izni çıkaracağı vaadi ile Masud AHMAD’dan 34,600 TL ve 1,000 Euro nakit parayı alıp sahtekarlıkla temin etmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Girne, sahtekarlık, para temini
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