ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda 305 milyon 481 bin 100 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bütçenin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada sorulan tüm soruların yanıtlarının daha önce verildiğini, bir daha cevap vermeyeceğini dile getirerek vekillere yazılı yanıtlarını içeren dosyalar dağıttı.

Bunun üzerine Meclis’te gerginlik yaşandı.

Bu bölümde ilk konuşmayı yapan UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra yaşlı bakım hizmetlerinde yaşanan sıkıntılara değindi.

Ülkede ihtiyaca cevap veren bir sığınma evi bulunmadığını söyleyen Altuğra, aile içi şiddet konusuna da değindi.

Altuğra engelsiz yaşam evinin tamamlanması konusunda da gerekli adımların atılmasını istedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da inşaat sektöründe kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi için çalışma yapılmasını istedi.

Yabancıların ihtiyat sandığı yatırımlarının geri ödenmemesini eleştiren Arıklı “Bu insanların hakkına el konulmamalı” dedi.

Sosyal yardım alıp da çalışan kişilerin maaşlarının kesilmesinin de yanlış bir uygulama olduğunu söyleyen Arıklı, bu insanların kendilerine ödenen bin TL sosyal yardımla geçinmesinin doğru olmadığını kaydetti.

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da konuşmasında aktüeryal dengedeki sıkıntılara değindi.

Genel Sağlık Sigortası konusunda Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışma yürütmesi gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, bu paralelde döner sermaye sistemi için de gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu Engelsiz Yaşam Evi ikinci etabının hiç beklenmeden tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

UBP Milletvekili Ersan Saner ise konuşmasına “Çalışma Bakanlığı’nda çalışma barışı yok” diyerek başladı.

Saner hükümet programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ayrılan bölümü okuyarak, Bakan Zeki Çeler’e bahsedilen konularda hangi faaliyetlerin tamamlandığına dair sorular yöneltti.

Saner, Bakanlığın faaliyet raporunda yer alan konularla ilgili de sorular yöneltti.

Genel Sağlık Sigortası için bir birim kurulması gerektiğini dile getiren Saner, Sosyal Sigortaların sürekli borç ve faiz ödeyen bir kurum olmaktan kurtulmasının bu adımların atılmasını kolaylaştıracağını belirtti.

İhtiyat Sandığı Dairesi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kullandırdığı meblağ için dava açmak durumunda kaldığını dile getiren Saner, aktüeryal dengede sıkıntı olduğunu bu sıkıntının çözülmesi için özellikle yabancı işçi istihdamıyla ilgili işlemlerde otomatik denetime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Çeler’in kendi bakanlığı döneminde kendisini, asgari ücrete yapılacak artış konusunda verilecek burslar bağlamında eleştirdiğini söyleyen Saner, Çeler’in kendisinin bu konuda ne yaptığını sordu.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ise konuşmasında, Çalışma Bakanlığı bütçesinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Çalışma izinleri konusunda işverenlerin sıkıntı yaşadığını dile getiren Çaluda, yapılan müracaatlara çok geç yanıt verildiğini kaydetti.

Çaluda Bakanlıkta otomasyona geçilmesi konusunda hangi aşamada olunduğunu da sordu.

Çaluda iş sağlığı güvenliği konusunda gereken önlemlerin alınmasının önemine işaret etti.

Konuşmasında Bakanlık faaliyetleri konusunda bilgi isteyen Çaluda, bakanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli yasaların hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Çaluda işverenlerin gerçek maaş üzerinden yatırım yapması için gerekli adımların atılmasını istedi.

UBP Milletvekili Menteş gündüz de konuşmasında 18 Yaş Üstü Engelli Merkezi için alınan aracın sadece 1 şoförü olduğunu dile getirerek bu kişinin hasta ya da izinli olması durumunda yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak gerektiğini belirtti.

Devlet yardımlarının denetlenmesi gerektiğini söyleyen Gündüz, engelli istihdamları konusunda ne gibi adımlar atılacağını sordu.

Gündüz Engelsiz Yaşam Evi’nin Ekonomik Protokol imzalanmadığı sürece hayata geçemeyeceğini dile getirdi.

Engelli durumda olup çalışamayan gençlere verilen yardımın en az asgari ücret tutarında olması gerektiğini dile getiren Gündüz, öğrenci bursları konusunda gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, Sosyal Sigortalara merkezi bütçeden ciddi bir rakam aktarıldığını dile getirdi.

Zeki Çeler’in kendisinden önce yapılan reform çalışmalarının sonuçlarından yararlandığını dile getiren Tatar, Çeler’e “Bu kadar çalışma yapan insanı sen şimdi mahkemeye götürüyorsun. Yakışır mı sana?” diye sordu.

Tatar, Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması konusunun siyasi bir konu olduğunu söyledi.

“Siyaset buysa bunun sorgulanması gerekir. Herkesin ailesi var herkesin şerefi var” diyen Tatar “kimin Başsavcı olacağı” konusunun da

olayları bu noktaya getirdiğini iddia etti.

Tatar’ın konuşması sırasında Genel Kurul’da yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda tartışma çıktı.

Tatar “büyük yolsuzluklar” üzerine gideceğini söyleyen hükümetin ne yaptığını sorarak “Bula bula Aytaç’ı buldunuz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bürokratlara, Meclis çalışanlarına, basına ve şoförlere günlerdir sabaha kadar çalıştıkları için teşekkür etti.

Günlerdir edebiyat dinlediklerini söyleyen Çeler, bugün sorulan tüm soruların yanıtlarının daha önce verildiğini, bir daha cevap vermeyeceğini dile getirerek vekillere yazılı yanıtlarını içeren dosyalar dağıttı.

Bu sırada Menteş Gündüz yerinden, “İş mi bu? Aptal mıyız biz?” dedi.

Çeler UBP’nin bütçeyi sabaha kadar uzattığında hükümeti yıpratacağını sandığını ancak hükümetin daha da kenetlendiğini söyledi.

Çeler, verdikleri cevapların zaten dinlenmediğini dile getirerek “Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi oylandı ve oyçokluğuyla kabul edildi.