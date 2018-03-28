ÇALIŞMAYA GELDİĞİNİ BEYAN ETTİ!

Ülkeye 2010 yılında yine sahte kimlikle gelen ve 2010 yılında KKTC’den ihraç edilen Hüseyin Çifçi aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

“Başkasının kimliğine bürünme” suçundan 2010 yılında yargılanarak Türkiye’ye ihraç edilen ve abisinin kimliğine bürünerek 1 Mart 2018 tarihinde ülkeye giriş yapan Hüseyin Çifçi, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Hafta sonu Mağusa’da tespit edilerek Girne Polis Müdürlüğü’ne tespit edilen Çifçi, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çalışmaya geldiğini beyan etti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ, zanlı Hüseyin Çifçi’nin “Sahte resmi belgeyi tedavüle sürme”, “Resmi evrağı sahteleme” ve “Sahtekârlıkla kayıt temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Derindağ, zanlı Hüseyin Çifçi’nin 1 Mart 2018 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve daha önceden Girne’de sakin kardeşi Fikret Çifçi adına düzenlenmiş kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak sahtelediği kimlik kartını, görevli memura vererek, kardeşinin kimliğine büründükten sonra sahte davranışla kayıt yaptırdığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının Mağusa’da çalışmakta olduğu iş yerinde tespit edilerek tutuklandığını ve Girne Polis Müdürlüğü’ne iade edildiğini kaydetti.

Derindağ, zanlı Hüseyin Çifçi’nin 2010 yılı Haziran ayında benzer suçtan yargılanarak ihraç edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Derindağ, zanlının yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan Çifçi, ülkeye çalışmak için bu suçu işlediğini, “Türkiye şartları malumunuz çocuk okutmaktayım başka her hangi bir amacım yoktu suç işlemek için gelmedim” sözlerini kullandı.

Havadis