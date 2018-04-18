"ÇALIŞTAYA SADECE KADIN VEKİLLERİN DAVET EDİLMESİ HATA!"

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Gece Kulüpleri Çalıştayı ile ilgili yaptığı açıklamada “Gece Kulüplerinin tamamen politik ve sosyal gerekçelerle kapatılması yönündedir” dedi.

Akansoy “Sıfatı ne olursa olsun “köleliğe” sebebiyet veren bir girişimin utancı hepimizin üzerindedir. Yapılan “insan ticareti”dir. İnsanlar seks işçiliğine zorlanmaktadır. Bu durumun, denetlenerek gönüllü bağlama oturtulmasını ya da sendikal düzene sokulmasını da açıkçası akıl dışı bulduğumu ifade etmek ister, Çalıştay’ın “sonuç odaklı” ve “ucu açık olmayan” bir şekilde tamamlanmasını temenni ederim.” dedi.

İşte o açıklama:

Gece Kulüpleri ile ilgili Çalıştay yapılması konusunda İçişleri Bakanlığını kutlarım.

Sadece kadın milletvekillerinin davet edilmesini şaşkınlıkla karşıladığımı ve bunun katılımcılığı sınırlandırmak bağlamında ciddi bir hata olduğunu, bu vesileyle belirtmek isterim.

Toplumda bu yönde görüş üreten tüm bireylerin, STÖ’lerin davet edilmesi ve ayrımcılık konusunda yüksek hassasiyet gösterenlerin bu hataya düşmemesi gerekirdi, diye düşünmekteyim.

Gece Kulüpleri toplumda büyük bir sosyal yaradır. Bu konuda siyasi otoritenin, bir vizyon ortaya koyması ve karar üretmesi gerekir.

Kişisel görüşüm, Gece Kulüplerinin tamamen politik ve sosyal gerekçelerle kapatılması yönündedir.

Bu anlamda siyasi otorite olarak hükümetin, bir yol haritası hazırlaması, süre sınırlaması koyması, olası mali önlemleri de gözeterek şimdiden bu yönde çalışmaya başlaması yerinde olur.

Sıfatı ne olursa olsun “köleliğe” sebebiyet veren bir girişimin utancı hepimizin üzerindedir. Yapılan “insan ticareti”dir. İnsanlar seks işçiliğine zorlanmaktadır. Bu durumun, denetlenerek gönüllü bağlama oturtulmasını ya da sendikal düzene sokulmasını da açıkçası akıl dışı bulduğumu ifade etmek ister, Çalıştay’ın “sonuç odaklı” ve “ucu açık olmayan” bir şekilde tamamlanmasını temenni ederim.