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ÇALIŞTIĞI EVİ SOYDU!

ÇALIŞTIĞI EVİ SOYDU!

Müstahdem tarafından hırsızlık!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Temmuz-Ekim 2019 ayları içerisinde, Lefkoşa’da, R.Y.(K-40)’nin bakıcı olarak çalışmakta olduğu ikametgah içerisinden 4 adet çanta, 2 adet çanta emniyet kilidi seti ve 2 adet alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.

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