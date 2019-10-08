ÇALIŞTIĞI EVİ SOYDU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Temmuz-Ekim 2019 ayları içerisinde, Lefkoşa’da, R.Y.(K-40)’nin bakıcı olarak çalışmakta olduğu ikametgah içerisinden 4 adet çanta, 2 adet çanta emniyet kilidi seti ve 2 adet alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.