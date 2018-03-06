ÇALIŞTIĞI EVİ SOYDU

Girne’de M. K.’ye ait ikametgahta ev hizmetlisi olarak çalışan Robelisa Dao Asen Sallaya, çalıştığı evden 3 bin 600 TL değerindeki takı, kıyafet, ayakkabı, gözlük gibi eşyaları sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Ahmet VAMIK

Girne’de M. K.’ye ait ikametgahta ev hizmetlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Filipin uyruklu Robelisa Dao Asen Sallaya, çalıştığı evde bulunan yaklaşık 3 bin 600 TL değerindeki takı, kıyafet, ayakkabı, gözlük gibi eşyaları sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin’i tanık olarak dinletti.

Zanlı Robelisa Dao Asen Sallaya’nın “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirten polis memuru Mustafa Özmüezzin, 1 Ocak-1 Mart 2018 tarihleri arasında Girne’de M. K.’ye ait ikametgahta ev hizmetlisi olarak çalışan zanlının, söz konusu ikametgahta G. K.’ye ait toplam 2 bin 784 TL değerinde muhtelif giyim eşyası, güneş gözlükleri, gümüş takılar ve M. K.’ye ait 800 TL değerinde pırlanta yüzüğü sirkat ettiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Söz konusu tüm çalıntı eşyaların zanlının kalmakta olduğu ikametgahında tespit edildiğini ve gönüllü ifade veren zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul ettiğini belirten Özmüezzin, Filipin uyruklu olan zanlının çalışma izninin iptal ediğini, bu nedenle ülkede yasal statüsü bulunmadığını ifade etti.

45 gün süreyle cezaevine gönderildi

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Mustafa Özmüezzin, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu da, zanlı Robelisa Dao Asen Sallaya’nın yargılanma safhasında davalarında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Kıbrıs