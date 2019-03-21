ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN PARA ÇALDI!
Girne'de hırsızlık!
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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK
Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde faaliyet gösteren Kaşgar Market isimli iş yerinde çalışmakta olan M.A.M’nin.(E-25) kasa içerisinden bin 145 TL nakit para alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.
Etiketler : Kaşgar Market, çalışan, hırsızlık
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