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ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN PARA ÇALDI!

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN PARA ÇALDI!

Girne'de hırsızlık!

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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK 

Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde faaliyet gösteren Kaşgar Market isimli iş yerinde çalışmakta olan M.A.M’nin.(E-25) kasa içerisinden bin 145 TL nakit para alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

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