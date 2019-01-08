ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN PARALARINI ÇALDI!
Hırsızlık
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Gazimağusa'da faaliyet gösteren Worldstar Betting isimli iş yerinde çalışan Z.B.U. (E-28) 11 Ağustos ile 26 Aralık 2018 tarihleri arasında başka şubelere götürülmek üzere kendisine verilen iş yerine ait toplam 22 bin 500 TL parayı çaldığı tespit edilerek tutuklandı.
Etiketler : Gazimağusa, Worldstar Betting, çalışan, hırsızlık
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