ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN PARALARINI ÇALDI!

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Worldstar Betting isimli iş yerinde çalışan Z.B.U. (E-28) 11 Ağustos ile 26 Aralık 2018 tarihleri arasında başka şubelere götürülmek üzere kendisine verilen iş yerine ait toplam 22 bin 500 TL parayı çaldığı tespit edilerek tutuklandı.