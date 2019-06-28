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ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN PARALARINI ÇALDI!

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN PARALARINI ÇALDI!

Ecza deposunda çalışan tarafından hırsızlık

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Gazimağusa’da faaliyet gösteren Güç Ecza deposunda pazarlamacı olarak çalışan M.S. (E-31), iş yeri adına yaptığı satışlar karşılığı tahsil ettiği 74 bin 790 TL’yi, iş yeri muhasebesine teslim etmeyerek çaldı.  
Polis Basın Bültenine göre, 05.03.2019-23.06.2019 tarihleri arasındaki hırsızlık olayındaki zanlı, tutuklanırken; soruşturma da devam ediyor. 

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