ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN PARALARINI ÇALDI!
Ecza deposunda çalışan tarafından hırsızlık
A+A-
Gazimağusa’da faaliyet gösteren Güç Ecza deposunda pazarlamacı olarak çalışan M.S. (E-31), iş yeri adına yaptığı satışlar karşılığı tahsil ettiği 74 bin 790 TL’yi, iş yeri muhasebesine teslim etmeyerek çaldı.
Polis Basın Bültenine göre, 05.03.2019-23.06.2019 tarihleri arasındaki hırsızlık olayındaki zanlı, tutuklanırken; soruşturma da devam ediyor.
Etiketler : Gazimağusa, Güç Ecza deposu, pazarlamacı, hırsızlık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.